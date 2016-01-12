به گزارش خبرنگار مهر، با وجود قهرمانی تیم تاسیسات دریایی در لیگ برتر فوتسال اما هنوز میزبان سال آینده مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از سوی AFC مشخص نشده است. این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران روی برگزاری مسابقات در ایران تاکید دارد چرا که موفق شد دوره گذشته را به خوبی در اصفهان برگزار کند.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال درباره احتمال میزبانی مجدد ایران در فوتسال جام باشگاه‌های آسیا اظهار کرد: فدراسیون فوتبال علاقه‌اش را برای میزبانی مجدد نشان داده است و کفاشیان هم اصرار دارد که ایران دوباره میزبان شود. به نظر می‌رسد گرفتن میزبانی دور از دسترس نباشد. البته با توجه به قهرمانی تیم تاسیسات دریایی، اگر قرار است میزبانی به ایران برسد، بهتر است این باشگاه زودتر دست به کار شود و سالن آزادی را رزرو کند تا مشکلات سال قبل برای این تیم ایجاد نشود.