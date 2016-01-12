به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس، در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله شیخ نمر و با محکومیت جنایات رژیم آل‌سعود در به شهادت رساندن این عالم شیعه، اظهار داشت: در حالی که اقدامات گستاخانه آل‌سعود نسبت به ملت ایران ادامه دارد و جنایات این رژیم در حمله به یمن شدت می‌یابد، وزارت خارجه ما به جای اقدام انقلابی و درخور شأن ملت ایران، همچنان به حواشی حمله به سفارت عربستان پرداخته و نسبت به نامگذاری یک خیابان به نام شهید شیخ نمر اعتراض می‌کند.

وی با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی تاکید کرد: دولت با شفافیت برنامه‌های خود را برای فضای پس از برجام اعلام کند تا فعالان اقتصادی نیز تکلیف خود را بدانند.

نماینده مردم بندرعباس در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به مهمترین مشکلات استان هرمزگان، گفت: هرمزگان به گوشت قربانی تبدیل شده و هر بخش از آن اعم از فولاد و آب شرب را به کسی می‌بخشند.

وی معضل اصلی شهر بندرعباس را زمین‌خواری اعلام کرد و گفت: گویا کسی یک تکه زمین داشته و بندرعباس به داخل آن افتاده است؛ به گونه‌ای که بر هر قسمتی از آن که دست گذاشته می‌شود، معلوم می‌شود که مالک شخصی دارد.

جراره با تشریح برخی دیگر از مشکلات استان هرمزگان و شهر بندرعباس، خواستار توجه بیشتر دولت به حل این مشکلات و پرهیز از توهین به منتقدان شد.