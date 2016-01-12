شکارچیان متخلف در پارک ملی گلستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در ماموریت گشت و کنترل نیروهای یگان اجرایی قرارگاه شماره یک پارک ملی گلستان در منطقه سولگر، محیط بانان در ساعت ۲۲ شب گذشته متوجه حضور پنج نفر شکارچی شدند که در کنار یک خاکریز در حاشیه جاده کمربندی پارک در منطقه ای به نام کهنه سولگرد پنهان شده بودند.

محیط بانان برای دستگیری این شکارچیان اقدام کرده و یکی از شکارچیان با تهدید محیط بانان و مسلح کردن اسلحه قصد ایجاد درگیری و زخمی کردن محیط بانان را داشت که با درایت و هوشیاری محیط بانان موفق شدند، دو نفر از این شکارچیان متخلف را که سه رأس قوچ و یک رأس میش را شکار کرده بودند، دستگیر کنند.

سه شکارچی دیگر از این گروه با توجه توپوگرافی منطقه و استفاده از تاریکی هوا موفق به فرار شدند که مورد شناسایی قرار گرفتند.

در این عملیات که نتیجه آن دستگیری دو نفر شکارچی با یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دولول به همراه لاشه چهار راس قوچ و میش بود که پس از تنظیم صورت‌جلسه، این متخلفان تحویل مقامات قضایی شدند.

سه شکارچی متواری از شکارچیان سابقه دار بوده که چند مورد شکار غیر مجاز در پرونده آنها وجود دارد که از طرف اداره پارک ملی گلستان شکایتی برای دستگیری و مجازات کیفری آنها به دادگاه ارسال شده است.

جریمه ضرر و زیان هر راس قوچ و میش وحشی ۱۰۰ میلیون ریال است که این متخلفان باید مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از بابت جریمه ضرر و زیان خسارت وارده به محیط زیست را در حق دولت واریز کنند.

پارک ملی گلستان یک‌هشتم تنوع گونه‌های گیاهی، یک‌سوم گونه‌های پرندگان و افزون بر نیمی از پستانداران کشور را در خود جای‌داده است و ازنظر طبقه‌بندی اقلیمی دارای سه اقلیم متفاوت خشک، نیمه‌خشک و نیمه مرطوب است و به همین دلیل پوشش گیاهی متنوع از استپی خشک تا جنگل‌های انبوه در آن مشاهده می‌شود.