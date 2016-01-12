مرکز داوری اتاق بازرگانی استان سمنان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعه ای صبح سه شنبه در نشستی با حضور مسئولان استان سمنان در محل اتاق بازرگانی سمنان، تشکیل مرکز داوری را مهم و اثر گذار ارزیابی مرد و افزود: این مرکز به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای اساسنامه مرکز داوری تأسیس می شود و داوری دارای استقلال مالی و اداری است.

وی با بیان اینکه مرکز داوری در سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران است، تصریح کرد: اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان اضافه کرد: تشکیل مرکز داوری با مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوق اتاق ایران شده و بر اساس مقررات اساسنامه مرکز داوری فعالیت خود را آغاز کرده است

جمعه ای در خاتمه تصریح کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران دارای ۱۲ شعبه در اتاق های شهرستان است که در تاریخ چهارم بهمن سیزدهمین دفتر مرکز داوری در محل اتاق سمنان افتتاح می شود.