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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

شهردار کرمان:

نقش فرهنگ و فعالیت های اجتماعی در پروژه های شهری پررنگ می شود

نقش فرهنگ و فعالیت های اجتماعی در پروژه های شهری پررنگ می شود

کرمان – شهردار کرمان از پررنگ تر شدن نقش فرهنگ و فعالیت های اجتماعی در پروژه های عمرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که شهرداری خواهان مشارکت شهروندان در امور شهر است، اظهار کرد: مسائل شهر و شهرداری باید برای مردم ملموس شده و خود را در زندگی مردم نشان دهند تا مشارکت و همراهی شهروندان جذب شود.

بابایی با اشاره به نامه ۱۳۰ نفر از فعالان اجتماعی و فرهنگی علاقه‌مند به مشارکت در مدیریت شهری تصریح کرد: اگر شهر نیاز به  کار عمرانی دارد، به اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز نیازمند است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل است که به دنبال پررنگ کردن نقش فرهنگ و فعالیت اجتماعی در شهرداری هستیم.

کد مطلب 3023055

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