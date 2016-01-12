به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی انصاری صبح سهشنبه در جلسه شورای عمومی پرورشی و فرهنگی اداره كل آموزشوپرورش استان قزوین که با حضور مسئولین و اعضاء در سالن جلسات برگزار شد، بهضرورت وجود تیمی هماهنگ برای پیشرفت برنامهها به کیفیتبخشی فعالیتها، توانمندسازی نیروی انسانی و رصد برنامههای ابلاغی در نواحی و مناطق و مستندسازی مناسب فعالیتها بهعنوان راهبردهای مهم حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی اشاره کرد.
وی افزود: پیگیری دقیق وضعیت نیروی انسانی پرورشی، پژوهش محور بودن این حوزه و ضرورت انجام یک نمونه پژوهش در هر اداره، همکاری و هماهنگی در برگزاری مطلوب اجلاس سرا سری نماز، فعالسازی شورای معلمان در مدارس با محوریت اجلاس نماز، استمرار جلسات شورای عمومی پرورشی و فرهنگی هرماه یکبار، انعکاس اخبار حوزه معاونت پرورشی در سایتها، آمادهسازی مستندات برای ارائه به بازدیدکنندگان وزارتی و استفاده مطلوب از محتوای مجلات تربیت ازجمله برنامههای حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی است که لازم است به آنها توجه خاصی شود.
حجتالاسلام انصاری خاطرنشان کرد: کیفیتبخشی به فعالیتهای پرورشی و فرهنگی در سال تحصیلی جاری در مدارس از مهمترین اهداف این حوزه است که باید با برنامهریزی منسجم در این راه گام برداشت.
معاون پرورشی و فرهنگی استان قزوین بیان کرد: تربیت دینی و اسلامی دنش آموزان در مدارس از مهمترین وظایف این حوزه است.
تشکیل ۲۰۰ مدرسه ابتدایی با كمتر از ۲۱ دانشآموز در استان قزوین
معاون پژوهش، برنامهریزی و نیروی انسانی استان قزوین نیز گفت: ۲۰۰ مدرسه ابتدایی با كمتر از ۲۱ دانشآموز و ۱۸۱ كلاس دوره متوسطه با كمتر از ۱۰ نفر دانشآموز در سطح استان قزوین تشکیلشده است.
در ادامه روسای ادارات، رئیس سازمان دانشآموزی استان، کارشناس مسئولان و کارشناسان حوزه معاونت پرورشی به بیان نظرات و پیشنهادها خود درباره امور جاری این حوزه و ذكر مهمترین مشكلات و چالشها پرداختند.
نظر شما