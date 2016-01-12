هشدار به توطئه عربستان/ مقاومت ملت سوریه در حال نتیجه دادن است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دیدار با «وائل الحلقی» نخست وزیر سوریه، اظهار کرد: کشورهای اروپائی هم به حقیقت استقامت مردم و دولت سوریه پی برده اند و به آن اعتراف می کنند، هر چند در سیاست های کلی دنباله رو واشنگتن هستند.

وی افزود: ضرورت تقویت همکاری ها و مناسبات در همه زمینه ها بین سوریه و ایران مورد تاکید، تایید و پشتیبانی مقامات ارشد به ویژه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، حسن روحانی و بشار اسد قرار دارد.

رئیس شورای امنیت کشور تصریح کرد: ایران، سوریه، عراق و یمن و دیگر کشورهای اسلامی دشمنان مشترکی دارند که در راس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و برخی از کشورهای منطقه با آنها همراهی می کنند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه این وضعیت هزینه‌های زیادی را در عرصه های اقتصادی، انسانی، تاسیسات و زیرساخت ها به کشورهای جهان اسلام وارد کرده است، گفت: این وضعیت خیرها و خوبی هائی را هم به همراه داشته است که از جمله آنها شناخت بهتر دوستان و دشمنان و درک ضرورت یکپارچگی، انسجام و وحدت دنیای اسلام است.

وی خاطرنشان کرد: تجربه های خوبی را در جنگ های تحمیلی و تحریم ها آموخته ایم که بالاترین آن مقاومت و استقامت و توکل به خداوند است تا جائی که توانسته ایم دشمنان را پای میز مذاکره بکشانیم و آنها راهی فراروی خود به جز مذاکره ندیده اند.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه مقاومت و استقامت ملت و دولت سوریه در حال نتیجه دادن است و دولت هائی که فکر می کردند در مدتی کوتاه می توانند سوریه را ساقط کنند، اکنون تسلیم شده و با پذیرش شکست، نشستن پشت میز مذاکره را پذیرفته اند، گفت: نه فقط برمبنای نظریه های راهبردی و تفکرهای سیاسی بلکه براساس باورها و اعتقادها معتقدیم که باید به دولت و ملت سوریه کمک کنیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت و ملت سوریه باید برای بازسازی کشورشان آماده باشند و ما هم آمادگی مشارکت داریم، اظهارداشت: جنگ های علیه عراق، سوریه و یمن خیرها و برکات دیگری هم داشته و آن اتحاد شیعه و اهل سنت است در حالی که دشمنان درصدد ایجاد منازعه و درگیری ها بین آنها هستند.

به گفته وزیر کشور کشته شدن سنی و شیعه برای دشمنان اهمیتی ندارد چراکه آنها تنها به منافع خود از ایجاد اختلاف و درگیری بین مسلمانان فکر می کنند.

وی تصریح کرد: یکی از عبرت های جنگ این است که باید برای ایجاد انسجام و وحدت کشورها، ملت ها و فرقه های اسلامی تلاش کنیم. البته این مساله شامل تکفیری ها و وهابی ها و دیگر فرقه های جعلی و ساختگی نمی شود.

رئیس شورای امنیت کشور با بیان این که نباید از دشمنان غافل بود، نسبت به ادامه توطئه ها و شیطنت های دشمنان شکست خورده مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان بعداز ناکامی ها و چالش ها هشدار داد و افزود: عربستان در داخل دچار مشکلات زیادی شده، به همین دلیل درصدد فرافکنی است.

نخست وزیر سوریه: ۱۱ هزار عنصر مسلح در سوریه تسلیم شده و زندگی عادی خود را از سر گرفته اند

وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه نیز در این دیدار با اشاره به روابط خوب ایران و سوریه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: این روابط در سایه عنایات و توجه های رهبران عالی و مقامات ارشد دو کشور شکل گرفته و اکنون ریشه دار و رو به گسترش و استحکام بیشتر است.

وی با بیان اینکه پیروزی سوریه در مقابل ترورریست ها، پیروزی دوستان آن به ویژه ایران و روسیه بلکه همه جهان است، تصریح کرد: حل سیاسی در سوریه را فقط سوری ها می توانند، رقم بزنند و دخالت ها و دیکته های خارجی تنها مانع حل بحران و پایان جنگ می شود.

الحلقی با ابراز خرسندی از گسترش روابط و مناسبات تهران و دمشق در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و علمی گفت: بحران پنج سال گذشته منجر به تخریب زیرساخت های سوریه شد و تنها با کمک های جمهوری اسلامی ایران و دیگر همپیمانان توانسته ایم در این مدت مقاومت و استقامت کنیم و و اکنون نشانه های پیروزی نهائی درمقابل تروریست های تکفیری و دیگر دشمنان نمایان شده است.

وی اظهارداشت:چالش های مشترک دو کشور ایران و سوریه ناشی از تحریم های ظالمانه استعمارگران غرب است و تنها با هماهنگی و همکاری توانسته ایم مشکلات را پشت سر بگذاریم و در مبارزه با دشمنان به ویژه تروریسم صهیونیستی و تکفیری و توطئه های صهیونیستی آمریکایی مقابله کنیم.

نخست وزیر سوریه گفت: مواضع و حمایت‌های ایران در پنج سال گذشته از دولت و ملت سوریه را هرگز از یاد نمی‌بریم و در حافظه تاریخی ملت سوریه باقی می‌ماند.

وائل الحلقی تاکید کرد: مردم و رهبری و ارتش سوریه با اراده ای مثال زدنی در مقابل توطئه ها و بحران آفرینی ها و جنگ ها ایستاده اند و در این مسیر نقش‌های بی‌بدیل ایران و مقاومت لبنان و روسیه غیرقابل اغماض است.

وی افزود:به ویژه سیاست های جنگ افروزانه عربستان علیه سوریه، یمن، عراق و اکنون جنگ دیپلماتیک آن علیه ایران شکست خواهد خورد و هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.

نخست وزیر سوریه خاطرنشان کرد: حادثه حمله به سفارت عربستان و واکنش های نابخردانه و عجولانه و خارج از حد ریاض را مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به موقع و منطقی پاسخ دادند و در این زمینه دیپلماسی حکیمانه دولت آقای روحانی را در کنترل و مهار اقدامات تحریک آمیز عربستان نمی توان نادیده گرفت.

وائل الحلقی تصریح کرد:ادامه سیاست های تحریک آمیز عربستان علیه کشورهای اسلامی با هدف کمک به دشمنان صهیونیستی و حمایت از تروریست های تکفیری، این کشور را به لبه پرتگاه سقوط نزدیک کرده است به ویژه این که ریاض همواره در تلاش است تا اندیشه سیاه تکفیری را به کشورهای منطقه صادر کند.

وی اظهارداشت:یازده هزار عنصر مسلح تسلیم شده و زندگی عادی خود را در سوریه از سر گرفته اند اما متاسفانه برخی کشورها مانند عربستان و ترکیه درصدد هستند تا چوب لای چرخ سیاست آشتی ملی در سوریه بگذارند.

نخست وزیر سوریه با اشاره به تبلیغات دروغین و ساختگی در باره شرایط مردم شهرک های مضایا و بقین در ریف دمشق و ادعای نرسیدن کمک ها به آنها، گفت: شبکه های خبری العربیه و الجزیره با جعل خبر و تصویرسازی درصدد فتنه انگیزی بودند و این در حالی است که دولت سوریه با ارسال کمک های انسان دوستانه به مضایا و بقین و همچنین الکفریا و الفوعه موافقت کرده است و تنها تروریست های مسلح اجازه نداده اند این کمک ها به شهرک های الفوعه و الکفریا برسد.

وائل الحلقی تاکید کرد: ما برای حل سیاسی بحران سوریه از طریق مذاکره و گفتگو تلاش می کنیم و به همین دلیل آمادگی خود را برای شرکت در نشست ژنو در پایان ماه جاری میلادی اعلام کرده ایم.

وی سفر رحمانی فضلی به سوریه را در بیشتر نزدیک شدن روابط و مناسبات تهران و دمشق در همه زمینه بسیار مهم و موثر دانست و ابراز امیدواری کرد: دو طرف از ظرفیت هائی که این سفر ایجاد کرده است، بخوبی استفاده کنند.

وزیر کشورجمهوری اسلامی ایران صبح دوشنبه در راس هیاتی و در پاسخ به دعوت رسمی همتای سوری خود، با هدف تعمیق روابط دو جانبه وارد سوریه شد.

رحمانی فضلی در فرودگاه بین المللی دمشق از سوی همتای سوری خود و محمدرضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

در این سفر دو روزه که قرار است درباره اجرایی کردن یادداشت تفاهم همکاری های بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور جمهوری عربی سوریه مذاکره شود، رحمانی فضلی با مقامات ارشد سوریه دیدار و گفت وگو می کند.