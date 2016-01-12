دیوارها به کلبه مهربانی تبدیل شد/ ابتکاری جدید در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماهها و روزهای اخیر در خیابانهای مختلف شهر اهواز در این روزهای سرد و بارانی این مهربانی است که اجاق دلها را گرم میکند. آری مردم از هرآنچه میتوانند و در دسترس دارند بر این دیوارها آویزان کرده و نور امیدی را در دل نیازمندان روشن میکنند.
مردم با خلاقیت و ابتکار خود دستگیری از نیازمندان را در قالب دیوار مهربانی به نمایش گذاشته و این کار بسیار زیبا را بیشتر برای حفظ عزت نفس افراد با تمکن مالی پایین انجام میدهند.
خیلی زیباست که مردم در این سوز زمستان به فکر هم نوعان خود بوده و دغدغه پوشش مناسب آنها را دارند و شاعر چه خوش گفت: «بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند/ چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار».
وقتی سری به دیوارهای مهربانی شهر میزنی اولین چیزی که چشم انسان را به خود مشغول میکند، جمله «نیاز نداری بذار و نیاز داری بردار» است. بسیاری از مردم با دستهای پر از لباس، کیف و کفش خود را به این دیوار مهربانی میرسانند تا بلکه ذرهای از مهر خود را نثار انسانهای پاک دلی بیبضاعت کنند.
شهرداری منطقه دو اهواز این بار در خلاقیتی نوین اقدام به تبدیل دیوار مهربانی به کلبه مهربانی کرده است. در حال حاضر کلبههای مهربانی این شهرداری در مناطق کیان آباد، جاده ساحلی و فلکه راه آهن دایر شده است.
همه دولتها به نوعی به خوزستان ظلم کردند
به گزارش خبرنگار مهر، عضو شورای شهر اهواز شامگاه دوشنبه در آیین رونمایی از کلبه مهربانی شهرداری منطقه دو در پارک جاده ساحلی اهواز اظهار کرد: متأسفانه در خوزستان که بیش از ۷۰ درصد منافع کشور را تأمین میکند، برخی مواقع با مردمی روبرو میشویم که حتی از کوچکترین نیازهای زندگی خود محروم هستند.
غلامرضا سبزعلی افزود: نیاز مردم این استان در نداشتن کولر برای تابستان و یا بخاری برای زمستان خلاصه نشده و بلکه نیازمند لباس مناسب و یا گوشت برای خوردن هستند.
وی تصریح کرد: درست است که دولت نمیتوان همه این موارد را حل کند ولی متأسفانه همه دولتها به نوعی به خوزستان ظلم کردند.
این عضو شورای شهر یادآور شد: انتظار خوزستان از دولت بیشتر است چراکه این استان هشت سال در جنگ بوده و در آن دوران سایر نقاط کشور در حال ساخته شدن بود ولی خوزستان همین گونه باقی ماند. شاید به خاطر همین مسئله هم خوزستان اینقدر شاهد محرومیت است.
سبزعلی تأکید کرد: اگر سری به استانهای دیگر کشور زده شود هیچ استانی به اندازه خوزستان محرومیت نداشته و این شکل نیست.
وی ادامه داد: البته اکنون نمیتوان بیکار نشست و هر کسی به اندازه وسعش دست دیگری را میگیرد.
این عضو شورای شهر اهواز با اشاره به الگو گرفتن از سیره ائمه و اهل بیت (ع) گفت: ما شیعیان کمک به همنوع آن هم به شکل پنهان و درب خانهها رفتن را از امام علی (ع) به ارث بردهایم و امیدوارم که این کلبه مهربانی برای شروع باشد و به کمکهای پنهانی به افراد بیبضاعت ختم شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عضو شورای شهر اهواز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجام کار ریشه در اعتقادات دینی و باورهای مذهبی و ملی دارد. به عنوان مسلمان هم یکی از سفارشات اسلام انفاق و دستگیری مسلمانان است.
زیبا صالحپور افزود: بخشش، توجه و دستگیری از نیازمندان و همچنین رفع نیازهای افراد محتاج جزو اخلاق ایرانیان است. افتتاح کلبه مهربانی در اهواز کاری بسیار زیبا است و چنین حرکتی باعث ترویج فرهنگ نیکوکاری در میان شهروندان میشود.
وی عنوان کرد: امیدواریم در شورای شهر نیز برای ترویج این فرهنگ نیکوکاری همکاری کرده و در این راه جدیتر از گذشته قدمهای مثبت و مؤثری را برخواهیم داشت.
این عضو شورای شهر اهواز بیان کرد: شورای شهر عنصر سیاست گذار، برنامه ریز و ناظر بر اجرای فعالیتهای مختلف است که عمده برنامههای آن در بخش فرهنگی قرار دارد. یکی از ضروریترین آموزشهای فرهنگی برای شورای شهر اهواز از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و بیشتر به آن اعتقاد داریم.
صالحپور تأکید کرد: طرح شهردار مدارس برای مقطع دبیرستان در اهواز، برگزاری جشنها و مراسمات ملی و مذهبی و چاپ کتاب از جمله فعالیتهای فرهنگی شورای شهر اهواز است.
شهردار منطقه دو اهواز نیز در حاشیه این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیوارهای مهربانی را ابتدا در شهر تهران و سپس در مشهد برگزار کردند که با استقبال خیلی خوبی مواجه شد که این دیوارها را در شهرداری منطقه دو اهواز به کلبه مهربانی تبدیل کردیم. با رونمایی از این کلبه کمترین انتظار این است که حداقل فرهنگ تقسیم مهربانی را بین مردم ترویج دهیم.
مسعود شفیعپور اضافه کرد: هزینههای اولیه راه اندازی این کلبههای مهربانی حدود ۶۰ میلیون ریال است. همچنین برای پر بودن کلبه تا قبل از ورود مردم برای همکاری نیز حدود ۱۰ میلیون ریال هزینه کردهایم.
وی یادآور شد: به دلیل فصل زمستان، بارندگی، سردی هوا، شکل و ظاهر زیباتر و حتی بهداشتیتر بودن کلبه مهربانی نسبت به دیوار مهربانی اقدام به رونمایی از این کلبه در سه منطقه کیان آباد، پارک جاده ساحلی و همچنین فلکه راه آهن کردیم.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه دو اهواز نیز در حاشیه این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین شهرداری هستیم که دیوارهای مهربانی مناطق را به کلبههای مهربانی تبدیل کردیم.
فرید موسایی ادامه داد: بر اساس رایزنیهایی که با معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز داشتیم مقرر شده تا تبدیل دیوارهای مهربانی به کلبههای مهربانی را در دستور کار خود قرار بدهند.
وی عنوان کرد: به مردم مهربان، خونگرم و صمیمی شهر اهواز توصیه میکنیم تا همچون گذشته در انجام این کار خیر سهیم شده و از کلبههای مهربانی شهر خود به خوبی استقبال کنند.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردای منطقه دو اهواز بیان کرد: به هر حال این فرهنگ مهربانی باید بیش از پیش ترویج داده شود تا هر ساله قبل از شروع عید نوروز چنین برنامههایی را به صورت پررنگتر داشته باشیم.
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