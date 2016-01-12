به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زمانبندی احتمالی همایش های منطقه ای و کشوری کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان اعلام شد.
تا پایان اسفند ماه مراکز مشاوره دانشگاهها ملزم به راه اندازی و تشکیل کانونها خواهند بود، همچنین مقرر شده، ۹ همایش منطقهای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار شود.
سپس در یک نشست هماهنگی و توجیهی جلسهای با حضور دبیران کانونها در محل سازمان امور دانشجویان برگزار خواهد شد.
نشست کشوری همیاران سلامت روان نیز احتمالا در تابستان سال آتی در تهران برگزار می شود.
در همین راستا دفتر مشاوره و سلامت در حال تدوین دستورالعمل برگزاری همایشهای منطقه است که پس از هماهنگی با اداره کل پیشگیری و فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر به دانشگاهها و دبیرخانههای مناطق ابلاغ می شود.
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