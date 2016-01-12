به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی صبح امروز در نشست خبری رقابتهای بینالمللی جام تختی با مهم خواندن حضور تمامی مدعیان واجد شرایط در رقابتهای جام تختی اظهار داشت: رقابتهای جام تختی به عنوان مرحله اول انتخابی تیم ملی و در واقع فیلتر رسیدن به ترکیب تیم ملی از اهمیت زیادی برخوردار است و تنها نفراتی از این رقابتها معاف هستند که پیش از این توانستند سهمیه المپیک کسب کنند. این نفرات به طور مستقیم راهی مرحله آخر انتخابی تیم ملی خواهند شد.
وی ادامه داد: البته این کشتیگیران که از جام تختی معاف هستند همچنان زیر نظر قرار دارند و به تورنمنتهای بینالمللی اعزام میشوند. ما در برنامه آتی خود حضور در چندین تورنمنت را در نظر داریم مثل تورنمنت یاشار دوغو، وهبی امره، پادوبنی، زومباتلی، نیکولا پتروف، مدوید که تا زمان کسب سهمیه بچهها در رقابتهای گزیشنی قزاقستان باید در آن حضور پیدا کنند. یکی از اهداف اصلی این است که کشتیگیران ما از کورس قهرمانی و جایگاهی که دارند جا نمانند و قاعدتا نیاز به حضور در این تورنمنتها دارند. ما باید کاری کنیم که کشتیگیران به طور مناسب تقسیم شده و ما ۴ یا ۵ تیم مختلف داشته باشیم.
وی در ادامه به برگزاری رقابتهای کشتی پهلوانی در جام تختی اشاره کرد و گفت: باید سعی شود این رشته نیز به عنوان یکی از کشتیهای سنتی در عرصه بینالملل جا بیفتد و به همین دلیل ما با اختصاص جوایز دلاری سعی داریم به این مسابقات رونق دهیم، چرا که به زودی با اضافه شدن کشتیهای سنتی به رویدادهای مهم باید در این عرصه نیز مدالآوری کنیم.
رضایی در ادامه به حضور تیم روسیه در جام تختی اشاره کرد و گفت: غیبت نمایندگان روس در کشتی آزاد و فرنگی جام تختی به دلیل تداخل برنامهها و رویدادهای ما با این کشور است و طبیعتا روسها نیز در این ایام مسابقات مختلفی را پیشرو دارند.
وی به تعداد تیمهای شرکتکننده در جام تختی اشاره کرد و افزود: تیمهای خارجی شرکتکننده در رقابتهای جام تختی امسال در رشته فرنگی ۸ تیم، در کشتی فرنگی ۱۱ تیم و در کشتی پهلوانی ۱۱ تیم خواهند بود که نسبت به سال گذشته با کاهش روبرو شده است؛ البته این کاهش نیز به دلیل رویدادهای مختلف داخلی و مسابقات کشورهای مختلف مثل گرجستان، آذربایجان، ترکیه، بلغارستان و مغولستان است که نتوانستهاند به مسابقات جام تختی امسال بیایند.
مدیر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد در ادامه به برخی محدودیتهای کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی کشورهای اروپایی نیز با قانون محدودیت ویزا از سوی آمریکا از آمدن به ایران خودداری کردهاند که البته این کشورها با عذرخواهی رسمی، غیبت خود را در جام تختی امسال به ما اعلام کردند. ضمن اینکه تیم ملی آمریکا نیز امسال برنامهای برای حضور در جام تختی نداشت.
رضایی فشردگی و حساسیت مسابقات امسال جام تختی را بسیار بیشتر از دورههای قبل خواند و تصریح کرد: ما امسال در برخی از اوزان بین ۱ تا ۳ نفر را به رقابتهای مرحله نهایی انتخابی تیم ملی از طریق جام تختی معرفی خواهیم کرد که قاعدتا این محدودیت نفرات با حساسیت و فشردگی رقابتها در جام تختی روبرو خواهد شد. البته نفرات راه یافته از جام تختی به مرحله نهایی تیم ملی با نظر کادر فنی و شورای فنی مشخص میشوند.
وی در خصوص تست دورهای سلامت کشتیگیران نیز گفت: خوشبختانه از زمان اجرای تست سلامت در یک سال اخیر هیچ مورد دوپینگی در ردههای مختلف سنی در مسابقات مختلف نداشتیم به جز یک مورد که آن نیز سهوی بود. درصد بالایی از کشتیگیران ما تحتنظر هستند و همکاری خوبی با فدراسیون پزشکی ورزشی و ماموران وادا و همچنین نادو داریم.
سخنگوی فدراسیون کشتی، غیبت کشتیگیران در جام تختی را به معنای حذف آنها از مرحله نهایی انتخابی تیم ملی خواند و گفت: هیچ غیبتی پذیرفته نیست و کشتیگیران واجد شرایطی که در جام تختی کشتی نگیرند، شانسی برای حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی نخواهند داشت. تا امروز نیز هیچ مدرک و نامهای مبنی بر مسائل پزشکی و غیبت کشتیگیران دریافت نکردهایم و همه باید در این مسابقات حضور یابند.
رضایی در پاسخ به این سئوال که وضعیت حیدری به عنوان نایب رئیس فدراسیون به کجا انجامید، گفت: حیدری از نظر ما هنوز نایب رئیس فدراسیون است و هنوز به طور رسمی استعفا نداده. او ثابت کرده که عاشق و دلسوز کشتی است و حتی بدون حکم هم همچنان به عنوان یکی از مفاخر کشتی در کنار ماست.
