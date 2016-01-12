آیین نکوداشت دکتر عباس شیبانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید ساعی افزود: خصلت‌های مردمی بودن، پاکدستی و صداقت دکتر عباس شیبانی در طول سال‌ها خدمت و معرفی و شناساندن اینگونه افراد به پزشکان و مردم در افزایش اعتمادسازی در جامعه کمک شایان توجهی می‌کند.

وی گفت: سازمان نظام پزشکی در نظر دارد از آن دسته از پزشکانی که در عرصه‌های مختلف به مردم خدمت کرده و مایه مباهات و افتخار جامعه پزشکی می‌باشند تجلیل و قدردانی به عمل آورد.

به گفته ساعی، بنا بر نظر شورای فرهنگی سازمان و نیز رئیس کل سازمان مقرر گردید در همین راستا، به منظور نکوداشت دکتر عباس شیبانی که اولین رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی بوده است مراسمی در کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد برگزاری این برنامه با اشاره به خصلت‌های مردمی بودن، پاکدستی و صداقت دکتر عباس شیبانی در طول سال‌ها خدمت به مردم افزود: معرفی و شناساندن اینگونه افراد به پزشکان و مردم در افزایش اعتمادسازی در جامعه کمک شایان توجهی می‌کند.

وی از استقبال قابل توجه انجمن‌ها، بیمارستان‌ها و بزرگان جامعه پزشکی از این مراسم خبر داد و گفت: بنا به درخواست دکتر عباس شیبانی مقرر شد در اجرای این برنامه از هر گونه هزینه اضافی و غیر ضرور خودداری شود.

دکتر عباس شیبانی پزشک عمومی و از مبارزان فعال در ایام انقلاب اسلامی است که سابقه سال‌ها خدمت در عرصه‌های مختلف جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد. دکتر شیبانی اولین رئیس نظام پزشکی جمهوری اسلامی و عضو شورای شهر تهران است.