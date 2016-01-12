فیلم: شعرخوانی حمید سبزواری در بستر بیماری

مجله مهر: روز گذشته جمعی از شاعران مانند رضا اسماعیلی، عباس براتیپور، راضیه تجار و ... به عیادت استادشان آمدند. همچنین تعدادی از شاگردان وی نیز امروز با حضور در بیمارستان از آخرین وضعیت سلامتی وی مطلع شدند.
یکی از نکاتی که در این دیدار مطرح شد، خبرهای تلخ غیرموثق از استاد بود که صبح امروز تشویش خانواده سبزواری و شاگردانش را فراهم کرده بود. همسر سبزواری درباره این موضوع گفت: صبح با شنیدن این اخبار ناراحتی و نگرانی در میان خانواده و دوستان ایجاد شد. رسانهها باید با در انتشار اخبار محتاطتر عمل کنند.
استاد سبزواری در جمع شاگردانش سرود معروف «از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما» را خواند:
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما
جاودانه شد از فروغ سحر پگاه ما
صبح آرزو دمیده از کرانهها
شاخههای زندگی زده جوانهها
نظر شما