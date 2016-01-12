حواشی فوتسال در AFC بازتاب منفی داشته است/منطقه فنی بی معناست!

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارزیابیاش از مسابقات لیگ برتر فوتسال با بیان مطلب فوق اظهار کرد: مسابقات لیگ کیفیت فنی بالایی داشت و تا آخرین لحظات هم قهرمان مشخص نبود. یکی از دلایل این موضوع این است که تمام بازیکنان کلیدی در تیمهای مختلف تقسیم شدهاند. زمان ما از چند هفته قبل قهرمان مشخص میشد ولی در یکی دو فصل اخیر، تا روز آخر قهرمان معلوم نبود. ضمن اینکه باشگاهها هم غیرتمند بازی کردند و با تمام وجود تا هفته آخر به میدان رفتند.
وی افزود: با این حال، از لحاظ برگزاری مسابقات مشکلات عدیدهای وجود داشت که ریشه آن به چند مسئله بر میگردد. اول اینکه نباید اجازه داد هر فردی که روی نیمکت حضور دارد اعم از مدیر، سرپرست، سرمربی و بازیکن از محوطه درنظر گرفته شده، خارج شود. متاسفانه در فوتسال ما هنوز منطقه فنی معنا ندارد و بعضی از دوستان نفهمیدهاند که حضور در منطقه فنی چه شرایطی دارد.
رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال خاطرنشان کرد: این مشکلات هم با زور حل نمیشود و مسئولان کمیته فوتسال باید به این فکر باشند که دورهها و کارگاههایی را برای آموزش مسئولان تیمها برگزار کنند. حتی فدراسیون میتواند برای افرادی که در این کارگاهها شرکت میکنند گواهی صادر کند تا همه چیز نظم پیدا کند. خود من به عنوان مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا حاضرم این دورهها را هر موقع که خواستند برگزار کنم تا فوتسال ما از این مشکلات خارج شود.
ترابیان با اشاره به درگیریها و انصراف بعضی از تیمها از حضور در مسابقات لیگ فوتسال، گفت: این مشکلات و حواشی در کنفدراسیون فوتبال آسیا بازتاب منفی داشته است و کشور ژاپن نفع آنرا میبرد. ژاپنیها سرمایه گذاری زیادی روی فوتسال داشتهاند و برای اینکه از پله دوم به پله اول برسند، هر کاری میکنند تا بگویند تیم اول آسیا هستند. ما نباید با رفتارهای غیرورزشی این اجازه را به ژاپنیها بدهیم و به خاطر این مشکلات، زبانزد شویم.
وی افزود: هیچکس خاطره تلخ مربوط به از دست رفتن فرصت داور ایرانی برای الیت شدن را فراموش نمیکند که متاسفانه رفتار نامناسب یک شخص باعث و بانی آن بود. همینطور خاطره کتک خوردن داور در اصفهان و یا کتک کاریها در تبریز. اینها باعث میشود تا وجهه فوتسال ایران در سطح بین المللی لطمه بخورد.
رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی در پایان درباره اعلام برنامه فصل آینده مسابقات لیگ برتر هم گفت: این برنامه در چارچوب کلی برنامههای کنفدراسیون فوتبال آسیا تدوین شده است. AFC قصد دارد مسابقات سراسر قاره را از نظر زمان برگزاری هماهنگ کند و به نظرم این برنامه هم خوب بود.
