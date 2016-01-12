دستگیری قاتل جوان هراتی در کمتر از ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، ابوالفضل توکلی اظهار داشت: در پی وصول گزارش یک فقره قتل در ساعت ۲۳ پنج شنبه ۱۸ دی ماه با اعلام کشف جسد خون آلود در حاشیه شهر، مراتب برای بررسی‌های دقیق قضایی و انتظامی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به حضور سریع مقامات قضایی و انتظامی در محل اعلام شده کشف جسد، بیان کرد: جسد که فردی به هویت محمد - ت، ۲۹ ساله و با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، پشت منازل نیمه ساز حاشیه شهر رها شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب خاتم خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های اولیه محرز شد که مقتول آخرین بار با یکی از کارگرهای ساختمانی خود که اهل یکی از استان‌های شرقی کشور است تماس گرفته و قرار ملاقات داشته که پس از جست‌وجوی بیشتر، آلت قتاله که یک چاقوی بزرگ بود نیز از داخل خودروی مقتول که در فاصله چند ۱۰۰ متری محل وقوع قتل رها شده بود، کشف شد.

توکلی عنوان کرد: با انجام تحقیقات گسترده و با استفاده از امکانات قضایی و انتظامی، قاتل شناسایی و با هماهنگی قضایی صورت گرفته در کمتر از ۲۴ ساعت در حوزه قضایی یکی از شهرستان‌های جنوبی استان کرمان در حالی که قصد فرار به سمت نقاط مرزی جنوب شرق کشور و احتمالا خروج از کشور را داشته است، دستگیر شد.

وی یادآور شد: حسب تحقیقات اولیه، نامبرده به ارتکاب قتل اقرار کرده و تحقیقات مقدماتی همچنان در جریان است.