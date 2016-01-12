اجرای هزار طرح اشتغالزا برای مددجویان کمیته امداد ازنا

قاسم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یکی از سیاست های جدید کمیته امداد توانمندسازی مددجویان از لحاظ فکری، اقتصادی و اجتماعی است اظهار داشت: ایجاد طرح های اشتغالزا و خودکفایی مددجویان یکی از شاخص های مهم برای توانمند سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد خواهد بود.

وی بیان داشت: بر اساس الزامات بودجه سال ۹۴ امسال تعداد ۱۷۹ طرح برای توانمندسازی مددجویان شهرستان ازنا مصوب شد که از این تعداد ۱۵۸ طرح قابلیت اجرا پیدا کرد و ثبت سامانه رصد شدند.

مدیر کمیته امداد ازنا افزود: میزان طرح های مصوب امسال برای توانمندسازی مددجویان کمیته امداد شهرستان ازنا نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته اند.

اسدی با اشاره به اینکه امر نظارت یکی از مهمترین اهرم های کمیته امداد برای پایداری طرح های خودکفایی است عنوان کرد: تعداد ۳۱۴ طرح خودکفایی کمیته امداد شهرستان ازنا از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شده اند.

وی یادآور شد: اکنون بیش از هزار و ۵۰ طرح اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد در شهرستان ازنا فعال است.