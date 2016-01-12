جراحی بینی جوان ۳۳ ساله را از پای درآورد

خبرگزاری فارس نوشت: هنوز جای بخیه‌های صدرا خوب نشده که زخم تازه‌ای سر باز می‌کند. شاید رسانه ای شدن بخیه‌های صدرا باعث جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت به رسانه‌ها شد و مردمی که دستشان برای گرفتن حقشان به دیوار بلد مسئولان نمی‌رسد، دست به دامان رسانه‌ها می‌شوند، شاید که بتواند از حقوق اولیه‌ خود دفاع کنند.

دوباره حادثه‌ای که خواسته یا ناخواسته پای پزشکی را به میان می‌کشد. البته خطا در هر شغلی و صنفی قابل قبول، بررسی و گذشت است؛ اما خطا داریم تا خطا!

همه چیز از یک گرفتگی بینی شروع شد

ماجرا از این قرار است که هفته گذشته پسر ۳۳ ساله‌ای برای مشکلات گرفتگی بینی و پریدن از خواب به پزشک مراجعه می‌کند و بنا به توصیه وی برای انجام عمل پولیپ بستری می‌شود.

حتما می‌دانید؛ که پولیپ بینی، توده خاکستری و گاهی بی‌رنگی است که معمولاً از مخاط سینوس‌ها و گاهی از خود بینی منشا می‌گیرد و در غالب موارد، پولیپ‌های بینی پایه‌دار و متعدد بوده و در داخل هر دو بینی ظاهر می‌شوند، هرچند که ممکن است فقط در یک بینی و به‌طور منفرد نیز دیده شوند.

بیمار در یکی از کلینیک‌های جراحی محدود تهران بستری می‌شود و پزشک برای جراحی از بی‌هوشی کامل نیز استفاده می‌کند. استفاده از بی‌هوشی در هر عمل جراحی نیازمند انجام یک سری‌ آزمایش‌های پیش از عمل است که متأسفانه در بیشتر این‌گونه جراحی‌ها صورت نمی‌گیرد که خود می‌تواند از علل مهم عوارض ناشی از جراحی‌های محدود در کلینیک‌ها باشد. چراکه اگر بیمار به داروی بی‌هوشی حساسیت داشته یا دچار بیماری زمینه‌ای یا قلبی باشد در اثر این بی‌هوشی ممکن است هرگز به هوش نیاید.

کما فقط به خاطر جراحی بینی

این پزشک در شرایط کاملاً نادرست اقدام به عمل جراحی پولیپ این جوان می‌کند. عمل جراحی تمام و بیمار از اتاق عمل خارج می‌شود و یک ساعت بعد از عمل به هوش می‌آید و بعد از دقایقی در حضور خانواده‌اش خون بالا می‌آورد و به کما می‌رود.

پس‌ازاین حادثه بیمار را به یک بیمارستان منتقل می‌کنند که به دلیل نداشتن امکانات مجدد به بیمارستان دیگری منتقل می‌شود و در نهایت بنا به خواست و اصرار خانواده وی، بیمار به یک بیمارستان در مرکز تهران منتقل می‌شود و در حال حاضر با گذشت نزدیک به ۲ هفته همچنان در کما به سر می‌برد.

ورود ابزار جراحی به داخل مغز

به گفته خانواده وی پزشکان علت این حادثه را ورود تجهیزات جراحی به داخل مغز عنوان می‌کنند.

بنا به اظهار یکی از این پزشکان این ابزار در حدود ۸ سانت وارد مغز این جوان شده است که این آسیب همراه با وارد شدن خون و هوا به داخل مغز است که با این شرایط امکان بازگشت و زنده ماندن وی بسیار ضعیف است.

تصاویر مربوط به اسکن‌های که از سر این بیمار انجام شده است و نقطه ورود جسم به داخل مغز را نشان می‌دهد. در این تصاویر وجود هوا و خون‌ریزی داخل مغز کاملا مشهود است.

و در ادامه اظهار نظر یکی از پزشکان در بیمارستان که از ورود جسمی نرم به داخل مغر حکایت می‌کند.پزشک وی در حدود ۸۰ سال سن دارد و به گفته خانواده این بیمار با دستان لرزان به داخل اتاق عمل می‌رود.

حال جای سئوال دارد که نظارت بر عملکرد و توانایی پزشکان، یعنی کسانی که با جان مردم سر و کار دارند با چه کسی است ؟

نداشتن تخصص یا کهولت سن!

طبق اظهار متخصصان گوش و حلق و بینی عوارض عمل بینی به خاطر عدم تخصص پزشک ایجاد می‌شود. پزشک باید پیش از عمل تمامی آزمایش‌های لازم را از بیمار دریافت کند. حساسیت‌ها و بیماری‌های زمینه از عمده دلایل عوارض این‌گونه اعمال جراحی است که با انجام آزمایش‌های پیش از عمل قابل‌پیشگیری و کنترل است.

این فوق تخصص گوش و حلق و بینی ادامه می‌دهد: متأسفانه دخالت بعضی همکاران در بعضی تخصص‌ها و بی‌تجربگی در انجام عمل مشکلاتی را پیش می‌آورد. آسیب ابزار جراحی و آندوسکوپی به مغز از عوارض نادر این‌گونه عمل‌های جراحی است که به دلیل نداشتن تخصص و مهارت پزشک ممکن است اتفاق بیفتد.

رسانه‌ها بیش‌از اندازه توجه می‌کنند

از این حادثه نزدیک به دو هفته می‌گذرد ولی مسئولان وزارت بهداشت هنوز گزارشی در این خصوص منتشر نکرده‌اند.

شاید سر نخ این سکوت رسانه‌ای در جای دیگری است؛ در صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت که چند هفته قبل در نشست خبری وزارت بهداشت گفته بود: «گاهی مواقع پدیده‌هایی رخ می‌دهد که بیش‌از اندازه به آن توجه شده و رسانه‌ها باید نسبت به این مسئله توجه داشته باشند.»

این واکنش ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در جواب اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در پرونده بخیه‌های صدار بود. در این نطق تماماً رسانه مسئول بزرگنمایی یک حادثه شدند.

وی در ادامه این نشست گفته بود:‌«هرروز بیش از ۱۶۰۰ پرونده نزاع در پزشکی قانونی ثبت می‌شود که ممکن است بخشی از آن مربوط به بیمارستان باشد ولی این مسئله انعکاس وسیعی می‌یابد که مقداری از آن مربوط به ضعف ما بوده و بخشی به دلیل فرهنگ رسانه‌ای است.»

رسانه‌ها بزرگنمایی می‌کنند!

در صحبت‌های هاشمی وزیر بهداشت نیز می‌توان رد چنین طرز فکری را مشاهده کرد، وقتی وزیر در جریان صدرا رسانه‌ها را متهم به بزرگ‌نمایی می‌کند و با بیان اینکه یک مهندسی پشت درج چنین مطالبی است، می‌گوید:«رسانه‌ها پاسخ دهند که چرا یک خبر به این سرعت از مرزها عبور می‌کند و به‌طور گسترده در رسانه‌های بیگانه بازتاب پیدا می‌کند. تصور من این است که ۲ ماه است عملیات روانی علیه سلامت کشور راه انداخته‌اند.»

وی در پرونده بخیه‌ها نیز خواستار برخورد مشابه رسانه‌ها میان حوزه سلامت و دیگر حوزه‌ها می‌شود و می‌گوید: «رسانه‌ها باید همان رفتاری را که با دیگر حوزه‌ها می‌کنند با حوزه سلامت نیز انجام دهند چرا هنوز جرمی ثابت نشده نام پرستار و تصویر آن و همچنین نام بیمارستان را رسانه‌ای می‌کنید.»

و در آخر

همه مردم قدردان زحمات جامعه پزشکی هستند و قطعا خطاهای عده‌ای نادر را به پای همه نخواهند گذاشت؛ اما داشتن حاشیه‌ای امن برای هر قشر و صنفی می‌تواند دستگاه‌های نظارتی را دچار سستی کند و روند انتقادی نسبت به آن جامعه را کمرنگ سازد که خود این مسئله می‌تواند آفت بزرگی به حساب بیاید.

تماس‌های ما برای گرفتن پاسخ بی نتیجه ماند. اینکه عاقبت این جوان چه می‌شود و خانواده وی باید چه‌کار کنند، سئوال مشترک همه مردم است که امیدواریم با کارشناسی‌های انجام شده توسط وزارت بهداشت، به زودی پاسخ داده و زوایای این حادثه روشن شود.