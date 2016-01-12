سرهنگ حسین عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید خبر شهادت یک مامور تفحص شهدا در خاک عراق اظهار کرد: پاسدار «فرزاد زنگنه» که در منطقه کردستان عراق مشغول انجام عملیات تفحص شهدا بود، بر اثر انفجار مهمات کار گذاشته شده از سوی گروه های تفکیری در این منطقه به شهادت رسید.

وی افزود: این پاسدار ایرانی هنگام حرکت به سمت منطقه تفحص شهدا در تله انفجاری کار گذاشته شده از سوی گروه های تکفیری گرفتار شد. شهید زنگنه همراه با یک نیروی دیگر بود که آن نیرو مجروح شد.

سرهنگ عشقی گفت : شهید زنگنه در مدت ۱۵ سال اخیر همواره در عملیات تفحص شهدا مشارکت می کرد و از نیروهای بسیار موثر در این خصوص به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر این شهید ساعت ۲۰ امشب به خوزستان منتقل و مراسم استقبال در فرودگاه اهواز انجام می‌شود. مراسم تشییع و تدفین شهید زنگنه نیز فردا ساعت ۹ صبح در باغملک برگزار خواهد شد.