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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

گزارش تمرین پرسپولیس؛

بدنسازی سرخ‌پوشان در حضور مهرداد میناوند

بدنسازی سرخ‌پوشان در حضور مهرداد میناوند

مهرداد میناوند پیشکسوت باشگاه پرسپولیس امروز در تمرین سرخپوشان حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز سه شنبه تمرینات آماده سازی خود را پی گرفت. بخش عمده این تمرین به بدنسازی اختصاص داشت و بازیکنان زیر نظر مربیان به کارهای بدنی پرداختند که برخی حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* این تمرین در شرایطی از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شد که تعدادی از بازیکنان ابتدا به زمین تمرین نیامدند و تنها در سالن بدنسازی مجموعه زیر نظر مارکواستیلینوویچ تمرینات بدنسازی را پشت سر گذاشتند.

* عناصر تدافعی تیم نیز در زمین زیر نظر برانکوایوانکوویچ و ایگورپانادیچ دقایقی دویدند و سپس به پرش از روی مانع در حالت های مختلف مشغول شدند. پس از حدود ۴۰ دقیقه، هافبک ها و مهاجمان به داخل زمین آمدند و تمرینات هوازی را پیگیری کردند.

* مهرداد میناوند امروز در محل تمرین سرخ‌پوشان حضور پیدا کرد و پس از خوش و بش گرم با برانکوایوانکوویچ، روی نیمکت نشست و با کریم باقری نظاره‌گر تمرین شد.

* حدود ۳۰ هوادار نیز روی سکوهای ورزشگاه درفشی فر حضور داشتند.

* تعدادی از بازیکنان پس از تمرین به سمت نیمکت رفتند و با مهرداد میناوند به گفتگو پرداختند.

کد مطلب 3023086

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