به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز سه شنبه تمرینات آماده سازی خود را پی گرفت. بخش عمده این تمرین به بدنسازی اختصاص داشت و بازیکنان زیر نظر مربیان به کارهای بدنی پرداختند که برخی حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* این تمرین در شرایطی از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شد که تعدادی از بازیکنان ابتدا به زمین تمرین نیامدند و تنها در سالن بدنسازی مجموعه زیر نظر مارکواستیلینوویچ تمرینات بدنسازی را پشت سر گذاشتند.

* عناصر تدافعی تیم نیز در زمین زیر نظر برانکوایوانکوویچ و ایگورپانادیچ دقایقی دویدند و سپس به پرش از روی مانع در حالت های مختلف مشغول شدند. پس از حدود ۴۰ دقیقه، هافبک ها و مهاجمان به داخل زمین آمدند و تمرینات هوازی را پیگیری کردند.

* مهرداد میناوند امروز در محل تمرین سرخ‌پوشان حضور پیدا کرد و پس از خوش و بش گرم با برانکوایوانکوویچ، روی نیمکت نشست و با کریم باقری نظاره‌گر تمرین شد.

* حدود ۳۰ هوادار نیز روی سکوهای ورزشگاه درفشی فر حضور داشتند.

* تعدادی از بازیکنان پس از تمرین به سمت نیمکت رفتند و با مهرداد میناوند به گفتگو پرداختند.