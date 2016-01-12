به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به کشف و ضبط چهار محموله قاچاق طی کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: یک محموله مربوط به ۶۱ تن برنج به ارزش دو میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال بود که با بارنامه کودشیمیایی قصد قاچاق آن را داشتند که در این زمینه سه نفر دستگیر شدند.

کشف محموله های قاچاق در خرم آباد

وی محموله لوازم آرایشی، البسه خارجی و لوازم برقی را دیگر محموله کشف شده دانست و عنوان کرد: ۱۳۶ هزار و ۳۷۲ قلم جنس به ارزش تقریبی دو میلیارد و ۶۲۲ میلیون ریال در این محموله وجود داشت که پنج نفر در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد محموله هزار و ۸۴۶ باتری ساخت کره را سومین محموله قاچاق کشف و ضبط شده دانست و ادامه داد: سه میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال بوده و دو نفر در این رابطه دستگیر شده اند.

سرهنگ نجفی به کشف و ضبط محموله قاچاق ۲۴۶ گوشی لمسی سامسونگ و ال جی اشاره کرد و بیان داشت: ارزش تقریبی این محموله یک میلیارد ریال بوده و یک نفر در این زمینه دستگیر شد.

وی افزود: در مجموع ۱۰ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال ارزش این چهار محموله بوده و ۱۱ نفر در این رابطه دستگیر شده و محموله ها نیز تحویل مراجع ذی صلاح داده شده اند.

دستگیری ۳۶۰۰ معتاد در خرم آباد

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد به عملکرد ۹ ماهه فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: طی۹ ماهه نخست سالجاری سرقت منزل ۲۴ درصد، سرقت مغازه ۱۳ درصد، خودرو ۱۴ درصد، لوازم و قطعات داخل خودرو ۱۷ درصد، محموله های جاده در محورهای مواصلاتی ۴۵ درصد، کیف قاپی چهار درصد، احشام سه درصد و سایر سرقت ها ۱۴ درصد کاهش داشته اند که در مجموع سرقت در ۹ ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۰ درصدی مواجه بوده است.

وی با اشاره به اینکه کشف مواد مخدر در ۹ ماهه اخیرنسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش وزنی داشته است، عنوان کرد: طی ۹ ماهه اخیر دستگیری معتادین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد با بیان اینکه طی ۹ ماهه نخست سالجاری سه هزار و ۶۰۰ معتاد از محلات شهرستان خرم آباد که گاهی هم به سرقت هایی دست می زدند دستگیر شده است، ادامه داد: همچین طی این مدت ۲۲۲ خورده فروش و چهار توزیع کننده عمده مواد مخدر دستگیر شده اند.

رد رشوه از سوی ماموران نیروی انتظامی خرم آباد

سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه طی ۹ ماهه اخیر هزار و ۲۱۲ خودرو و دو هزار و ۲۲ موتورسیکلت به دلایل مختلف در شهرستان خرم آباد توقیف شده اند، تصریح کرد: همچنین در این مدت ۳۰ باند سارقین دستگیر و متلاشی شده اند که بیشترین آن با هزار و ۱۰۰ کشفیات و دستگیری ۲۰ نفر مال خر مربوط به سرقت های خورد بوده است که ۲۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال ارزش تقریبی اموال به سرقت برده شده توسط آنهاست.

وی به اجرای طرحی برای دستگیری محکومین و مجرمینی که دستگاه قضایی برای آنها محکومیت مشخص کرده ولی فراری هستند اشاره کرد و افزود: در زمینه دو هزار و ۵۲۶ مجرم شناسایی شد که از اول مهر تاکنون هزار و ۶۸ نفر از آنها دستگیر شده است و به طور میانگین روزانه ۱۰ نفر از این مجرمین دستگیر می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد با بیان اینکه برخی از این مجرمین با پیشنهاد رشوه قصد فریب ماورین پلیس را داشته اند، خاطرنشان کرد: یک سوژه که سارق طلاجات و لوازم خانه بود ۵۰ میلیون تومان به مامورین ما پیشنهاد رشوه داده بود که مامورین ما صحت عمل نشان داده و ما نیز بلافاصله از آنها تقدیر به عمل آوردیم.

۱۷۳ هزار تماس تلفنی با پلیس ۱۱۰ خرم آباد

سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه پیشنهادات و درخواست های مردم با سامانه ۱۹۷ در شهرستان خرم آباد طی ۹ ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی داشته است، یادآور شد: انتقادات به این سامانه هشت درصد کاهش و تقدیرها از عملکرد پلیس ۴۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه طی ۹ ماهه نخست سالجاری ۱۷۳ هزار و ۸۷ تماس مردمی با سامانه ۱۱۰ پلیس خرم آباد برقرار شده است، عنوان کرد: این تماس ها نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش داشته اند که ۸۰ هزار و ۵۰۰ مورد آن منجر به عملیات توسط پلیس شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد به کارگیری مشاوران خوب و باتجربه در هر شش کلانتری شهرستان را اقدام خوب و موثری در حل اختلافات و دعاوی دانست و ادامه داد: کلانتری خدمات نیز در جنب حرم امامزاده زید بن علی در خرم آباد را اندازی شده و فقط به انجام امور خدماتی پرداخته و کار کلانتری های ما را سبک کرده است.

سرهنگ نجفی به جمع آوری تمام دکه های غیرمجاز در سطح شهرستان خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: این دکه ها هم نمای شهر را به هم ریخته و هم جرایمی مرتکب می شوند که طی روزهای اخیر ۲۰ دکه در محله های ماسور، ۶۰ متری و... جمع آوری شده اند.