سید محمدرضا رضوی در رابطه با وضعیت جوی استان طی روزهای آینده به خبرنگار مهر گفت: هوای بیشتر نقاط استان طی امروز و فردا صاف و آفتابی است و گاهی در برخی از نقاط افزایش ابر پیش بینی می شود.

رضوی افزود: روز چهارشنبه با افزایش ابر احتمال بارش پراکنده باران در ارتفاعات جنوب غرب استان یعنی شهرهای گرگان، کردکوی و بندر گز وجود دارد.

وی در رابطه با میزان بارش باران درشهرهای مختلف استان طی چند روز گذشته گفت: میزان بارش باران در فارسیان فرنگ و شیرآباد ۷۵ میلی‌متر، پارک ملی گلستان و رامیان ۵۴ میلی‌متر، گالیکش و مینودشت ۵۰ میلی‌متر، آزادشهر ۳۳ میلی‌متر، گنبد ۲۸.۵ میلی‌متر، کردکوی ۲۶ میلی‌متر، گرگان ۲۴.۴ میلی‌متر، بندرترکمن ۲۲.۴ میلی‌متر، شهرستان گمیشان ۲۱ میلی‌متر، آق قلا ۲۱.۵ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان در رابطه با میزان بارش برف در مناطق مختلف استان اظهار کرد: بیش ترین مقدار بارش برف مربوط به خوش ییلاق با ۴۰ سانتی متر و درازنو با ۳۰ سانتی متر گزارش شده است.