داوطلبین در تبلیغ انتخابات بین مردم خط کش نگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار صبح سهشنبه در گردهمایی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی اظهار کرد: باید با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی، شاهد رویش مشارکت مردمی در انتخابات سال جاری باشیم.
وی با بیان اینکه بر اساس نظرسنجی افکار عمومی، بیش از ۸۰ درصد مردم خواهان فضایی آرام در انتخابات هستند، تأکید کرد: باید تبلیغات محیطی در انتخابات بهگونهای باشد که عظمت حاکمیت ایران اسلامی حفظ شود.
خدمتگزار ادامه داد: متأسفانه برخی درصحنههای انتخابات با حرکاتی ناشایست هزینههای زیادی را متحمل دولت میکنند که باید موردتوجه قرار گیرند.
وی بابیان اینکه درصحنههای انتخابات رفتارها باید بهگونهای باشند تا زمینه سوءاستفاده برای هیچ احدی فراهم نشود، اظهار کرد: تلاش همه مسئولان باید مبنی بر این باشد که رفتارها و حرکات انقلابی در جامعه احیا شود.
خدمتگزار با بیان اینکه باید همه دستگاههای اجرایی برای برگزاری انتخاباتی سالم تلاش کنند، افزود: تاکنون در عمر چندین ساله انقلاب اسلامی انتخابات زیادی برگزارشده که در هیچکدام تخلفی رخ نداده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ایام دهه فجر، بیان کرد: مردم و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس با حضور خود در جبهههای جنگ، این افتخار بزرگ را برای انقلاب اسلامی به ارمغان آوردند.
وی ادامه داد: مردم در طول هشت سال جنگ تحمیلی باانگیزه، شوق و امید به پیروزی جنگیدند و هماکنون باید زمینههای شورونشاط برای عموم مردم و حضور آنها درصحنهها مختلف فراهم شود.
خدمتگزار با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران علیرغم برخی انقلابها در دیگر کشورها، با مدیریت رهبری مقتدر هنوز پابرجاست، اظهار کرد: مردم شریف ملت ایران یارانی بودند که در با اعتقاد و اعتماد به رهبری، مشکلات هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشتند.
وی حراست، حفاظت و پاسداری از انقلاب اسلامی را از دستاوردهای هشت سال جنگ تحمیلی دانست و افزود: باید در دهه فجر دستاوردها و دلاوریهای رزمندگان جبهههای جنگ را به مردم بهخصوص به نسل جوان معرفی کنیم.
خدمتگزار با تأکید بر اینکه باید برنامههای دهه فجر سال جاری بهتر و پررنگتر از سالهای گذشته باشد، تصریح کرد: با توجه به همزمانی دهه فجر با ایام انتخابات، باید زمینه حداکثری مردم در برنامهها فراهم شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وظایف سنگین مسئولان روابط عمومی، بیان کرد: مسئولان روابط عمومی پل ارتباطی مردم، رسانهها و دستگاهها اجرایی هستند.
وی ادامه داد: مسئولان روابط عمومی باید مشکلات مردم را کارشناسانه دیده و به دیگر مقامها نیز اطلاعرسانی کنند.
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