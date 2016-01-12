۲۳ میلیارد ریال پرونده تخلف اصناف اردبیل به مراجع قضایی ارسال شد

سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از ابتدای سال بیش از ۱۶۰ هزار مورد بازرسی از اصناف مختلف انجام شده است، تأکید کرد: بیشترین پروندهها با هزار و ۶۴۴ مورد در فروش غلات و حبوبات به ثبت رسیده است.
به گفته عاملی درمجموع هفت هزار و ۴۳ پرونده از تخلفات تشکیل شده است که کمترین آن نیز با ۲۴ مورد به فروش سیبزمینی و پیاز اختصاص دارد.
وی بابیان اینکه از ابتدای امسال دو هزار و ۹۹۰ گزارش مردمی از تخلفات بازار استان بررسی شده است، ادامه داد: در بازرسی اصناف از ظرفیت شهروندان نیز استفاده میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: بارها درخواست شده در صورت مشاهده تخلف ازجمله گرانفروشی، کمفروشی یا تقلب در فروش مراتب به دستگاههای ناظر اطلاعرسانی شود.
وی افزود: از کل گزارشهای مردمی هزار و ۴۶۳ مورد متخلف و هزار و ۱۵۷ مورد غیر متخلف شناخته شده است.
وی با اشاره به گشتهای مشترک این نهاد اجرایی با دستگاههای متولی دیگر اضافه کرد: از ابتدای سال ۴۸۹ مورد گشت مشترک از وضعیت بازار بهویژه قیمت کالاها انجام شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تأکید کرد: درمجموع هشت هزار و ۶۱۰ تخلف از بازار استان به ثبت رسیده و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
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