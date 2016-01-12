کشف ۴۲۰ تن انواع مواد مخدر/واکنش به حذف اعدام قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مؤیدی صبح سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ضمن تشریح عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون اظهار داشت: امروز در راستای تدابیر ابلاغی و هدف گذاری های مناسب ناجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق شده است بخش اعظمی از برنامه های از پیش تعیین شده ناجا در خصوص مبارزه و برخورد با قاچاقچیان را به اجرا درآورد.

وی افزود: خوشبختانه با تمرکز فعالیت های پلیس مبارزه با مواد مخدر به ویژه در شرق کشور که جزو اولویت های فرماندهی ناجا نیز برشمرده می شود، موفق شدیم با افزایش ۲۰ درصدی کشف انواع مواد مخدر، مواد مخدر سنتی را مهار کرده و برخورد با مواد صنعتی همچنان در دستور کار قرار دارد.

مؤیدی با اشاره به اینکه برنامه های پلیس مبارزه با مواد مخدر در برخورد با عناصر اصلی در شرق کشور انجام می شود، ادامه داد: در ۹ ماهه امسال غریب به ۲ هزار بانک قاچاق مواد مخدر در سطح کشور شناسایی و متلاشی شده اند که در این راستا پلیس موفق شده است ۴۲ نفر از قاچاقچیان مسلح را به هلاکت برساند و همچنین در این زمینه ۲ دو نفر از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به اینکه در جریان درگیری های مسلحانه بین قاچاقچیان و نیروهای پلیس تعدادی مامور نیز مجروح شده اند، توضیح داد: در جریان این درگیری ها ۴۵ نفر قاچاقچی نیز مجروح شده اند که بعد از طی مراحل درمانی، بازجویی‌ها از آنها ادامه دارد.

سردار مؤیدی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آماری درباره دستگیرشدگان مواد مخدر نیز گفت: در ۹ ماهه امسال ۲۶۰ هزار نفر در زمینه قاچاق مواد مخدر، خرده فروشی، ترانزیت مواد مخدر، عضویت در باندهای مواد مخدر و معتادان متجاهر شناسایی و دستگیر شده اند که ۸۰ هزار نفر از آنها در طرح جمع آوری معتادان شناسایی ودستگیر شده اند و مابقی قاچاقچیان کلان و خرد بودند که از یک گرم تا یک تن مواد مخدر همراه داشتند.

وی با اشاره به اینکه در طول این بازده زمانی ۲۱۸ هزار پرونده در سطح کشور توسط نیروی انتظامی در بحث مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: این پرونده ها همچنان برای شناسایی سرشاخه ها در حال پیگیری است.

مبارزه مسلحانه با قاچاقچیان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ماموران پلیس موفق شدند در جریان درگیری‌ها بیش از ۸۰۰ قبضه سلاح گرم، سبک و سنگین از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط کنند، عنوان کرد: مبارزه با مواد مخدر در کشور ما امری تلفیقی، تلفیقی از تروریسم و مبارزه با مواد مخدر. آنهایی که مبادرت به حمل مواد می کنند، قبل از اقدام به تهیه مواد، اقدام به تهیه سلاح می کنند. این شاید نسبت به نقاط دیگر جهان بزرگترین تفاوت مبارزه با مواد مخدر در کشور ما باشد، زیرا مبارزه با قاچاقچیان مسلح باعث کشته و مجروح شدن نیروهای کارآمد در امر مبارزه با مواد مخدر می شود.

سردار مؤیدی با اشاره به اینکه برای پلیس مبارزه با مواد مخدر هم سلامت جامعه مهم است و هم امنیت و همه کسانی که در مقابل آنها ایستادگی می کنند، متاسفانه بزرگترین آسیب را در برابر سلاح داشتن قاچاقچیان می بینند، اظهار کرد: قاچاقچیان هدفشان از بین بردن مأموران ورزیده و دوره دیده پلیس مبارزه با مواد مخدر است. به لحاظ شرایط جغرافیایی مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان در کشور ما از پیچیدگی های زیادی برخوردار است و بعضا جرایمی که در این زمینه انجام می شود، سازمان یافته است و دست هایی در پشت صحنه حمل مواد مخدر این فعالیت ها را ساماندهی و هداف می کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر سرشاخه های باندهای تبهکاری مواد مخدر و مافیای مواد مخدر در ایران از خارج از مرزها عوامل خود را هدایت می کنند، افزود: خوشبختانه با تمام این تهدیدات و تهدیدات پیش رو توفیقات خوبی داشتیم و موفق شدیم بسیاری از سرشاخه‌های اصلی شبکه های قاچاق مواد مخدر و خرده فروشان را شناسایی و دستگیر کنیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: پلیس توجه ویژه ای به برخورد مافیای مواد مخدر و برخورد با خرده فروشان در محلات و مناطق داخل شهری دارد. خوشبختانه برخورد و عزم جدی با پدیده قاچاق مواد مخدر و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر باعث شده است تجارب بسیار ارزنده ای در این زمینه حاصل شود و متخصصان ویژه پلیس در امر برخورد و مبارزه با مواد مخدر تربیت شوند.

سیستان و بلوچستان بیشترین کشف مواد مخدر

سردار مؤیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش کشف مواد مخدر در سطح کشور با توجه به برنامه های پیشگیرانه و بازدارنده پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در میان استانها، استان سیستان و بلوچستان چه در بخش مرزبانی و چه در بخش فرماندهی نیروی انتظامی شاهد رشد ۱۴۰ درصدی کشف مواد مخدر بوده است.

وی با تشکر از شهرداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، وزارت کشور و رسانه های جمعی در بحث برخورد با معتادان متجاهر در سطح کلانشهرها به ویژه تهران توضیح داد: خوشبختانه با حساسیت های به وجود آمده توفیقات خوبی در زمینه مبارزه و جمع‌آوری معتادان متجاهر را شاهد بودیم که این موفقیت حاصل یک تلاش جمعی و همگانی بود. پلیس تنها نمی تواند با پدیده شوم مواد مخدر برخورد کند. این همکاری بین بخشی نشان داد همکاری می تواند پلیس را در اجرای یک برنامه موفق و زمان بندی شده یاری کند.

انهدام باند بزرگ ترانزیت مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اعلام خبر شناسایی و انهدام باند بزرگ مواد مخدر که در استان های کرمان، قم، سمنان، و البرز به صورت پیچیده و شبکه ای در هم تنیده اقدام به حمل و ترانزیت مواد مخدر می کردند، تصریح کرد: در امر شناسایی این باند بزرگ و شبکه در هم تنیده تاکنون ۱۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند و بیش از ۳ تن انواع مواد مخدر از اعضای این باند و مفیگاه آنان شناسایی و کشف شده است.

سردار مؤیدی با اشاره به اینکه فعالیت های این باند بیش از یکسال زیر نظر عملیاتی یگان امداد و عملیات ناجا بود، خاطرنشان کرد: تمام رفت و آمدها و ترددهای اعضای باند اعم از خرده فروش و عمده فروش مواد مخدر شناسایی شد و پلیس در یک حمله نهایی موفق شد ۱۰ نفر از عناصر تشکیل دهنده این باند را که از شهرهای مرکزی تا مرز به صورت ساماندهی شده فعالیت می کردند، شناسایی و دستگیر کند. تحقیقات از اعضای دستگیر شده این باند برای شناسایی دیگر اعضا تا رسیدن به سرشاخه اصلی همچنان ادامه دارد.

حذف مجازات اعدام کارشناسی شده نیست

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر که پیش از این از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و نامه ای نیز در این زمینه امضا شده بود، گفت: قصد ورود به این بحث را نداریم. نمایندگان برای همین انتخاب شده اند که طرح بدهند و به حسن اجرای قانون اظهارنظر داشته باشند. با ارائه طرح مخالفت نمی کنیم، اما معتقدیم که در این مقطع، پرداختن به این موضوع آن هم در زمانی که در پایان دوره فعلی مجلس هستیم، این اظهارنظرها شاید بر اساس کار کارشناسی انجام نشده باشد.

وی افزود: بحث مواد مخدر در کشور ما یک شمشیر دو لبه است. لازم است کسانی که در این زمینه ورود پیدا می کنند، از ابعاد مختلف کار کارشناسی را انجام دهند و سپس موضوعات را رسانه ای کنند. هنوز نظر پلیس در این زمینه خواسته نشده است چنانچه نظر پلیس را بخواهند پلیس هم بر اساس وظیفه ای که دارد، نظر کارشناسی خود را مطرح می کند.

سردار مؤیدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره انهدام آشپزخانه های خانگی گفت: تاکنون ۱۴۰ آشپزخانه خانگی که مبادرت به تولید مواد مخدر از نوع شیشه می کردند، کشف و منهدم شده است. تعدادی نیز در این زمینه دستگیر شده اند. آمارها نشان می دهد فعالیت در آشپزخانه های خانگی به ویژه در سطح محلات ۴۰ درصد کاهش داشته است. این نشان می دهد خوشبختانه مردم حساسیت ویژه ای پیدا کردند و به سلامت خود و بقیه شهروندان اهمیت می دهند و چنانچه شاهد تحرکات پیچیده در سطح محل زندگی خود باشند، مراتب را سریعا به ماموران پلیس گزارش می دهند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری با رد وجود مواد مخدر جدید در کشور به ویژه هروئین چینی، مواد مخدر صوتی و دیجیتال و انواع روان گردان هایی با نام های تجاری جدید در کشور توضیح داد: خدا را شاکریم که تاکنون جدا از مواد مخدری که از قبل وجود داشت، ماده مخدر جدیدی شناسایی نشده است. ازمایشگاه های دقیق و مجهز پلیس مبارزه با مواد مخدر دائما در حال رصد مواد استفاده شده از سوی معتادان هستند به موجب شناسایی کوچکترین ماده مخدر جدید عوارض و آسیب های ناشی از مصرف آن به خانواده ها اطلاع رسانی می شود. مواد مخدر مختلفی در شهرها و کشورهای دیگر وجود دارد، اما من این اطمینان را می دهم که هیچ گزارشی مبنی بر استفاده از هروئین چینی در کشور گزارش نشده است. وجود چنین مواد مخدری را در کشور تایید نمی کنم، هر چند در دستور کار بررسی علمی همکارانم شناسایی این مواد قرار دارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره افزایش قیمت شیشه و برخی از مواد مخدر مصرفی در بین معتادان و تغییرات اساسی در ذائقه معتادان در استفاده از مواد مخدر صنعتی و سنتی گفت: عوامل متعددی در این زمینه تاثیرگذار هستند. پلیس عزم خود را جزم کرده که در برخورد با مواد مخدر چه در زمینه خرده فروشان و چه در زمینه قاچاقچیان وارد عمل شود. مواد صنعتی متاسفانه فراگیرتر هستند زیرا قاچاقچیان این مواد به خوبی جامعه هدف را شناسایی کرده و نسبت به توزیع مواد مخدر در بین جامعه هدف و به ویژه جوانان اقدام می کنند. در بحث مواد مخدر جدید، کراک تا مدت ها مورد استفاده قرار می گرفت، اما خوشبختانه با اطلاع رسانی هایی که انجام شد در حال حاضر کراک در کشورمان به ندرت دیده می شود و تقریبا روبه نابودی است.

سردار مؤیدی در پاسخ به سئوال دیگری درباره کمک ۲۰ میلیون دلاری سازمان ملل به ایران برای برخورد با مواد مخدر و افزایش مبارزه با قاچاقچیان نیز خاطرنشان کرد: وزیر کشور فعالیت های بین المللی خوبی در زمینه مبارزه با مواد مخدر دارد. این کمک جزو برنامه های سال ۲۰۱۶ است و هنوز اختصاص پیدا نکرده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در بحث پساتحریم تصریح کرد: در بحث برجام ما به عنوان پلیسی که ارتباط مستقیم و آنلاین با دنیای خارج داریم، به هر حال شاهد اقبال در جهت همکاری بیشتر از سوی کشورها در راه مبارزه با مواد مخدر هستیم، اما هنوز خروجی محسوس نداشته ایم. موانع جزئی در راه تهیه امکانات، ابزار لازم برای پیش سازها و کنترل پیش سازها انجام شده است و تا امروز سعیمان بر این بوده که این موانع را برطرف کنیم.

وی با اشاره اینکه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ عملیات اطلاعاتی دقیق برای انهدام باندهای مواد مخدر و مافیای مواد مخدر انجام داده اند، تصریح کرد: این عملیات ها در مناطق شرق و جنوب شرق کشور با جدیت بیشتری دنبال می شود و نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۱۵ درصدی عملیات های پلیس مبارزه با مواد مخدر بوده ایم.

سردار مؤیدی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی تلاش ویژه ای برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: از ۲ سال پیش تاکنون باندهای بزرگی در زمینه مبارزه با مواد مخدر شناسایی شده اند از جمله باند تمساح خلیج فارس که با توجه به گستردگی فعالیت اعضای این باند، شناسایی اموال و دارایی های این دستگیرشدگان همچنان از سوی پلیس ادامه دارد و هنوز حکمی برای دستگیرشدگان و همچنین سرشاخه اصلی این باند صادر نشده است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با اعلام اینکه رسیدگی به پرونده های مبارزه با مواد مخدر و همچنین قاچاقچیان در دستور کار ویژه دستگاه قضا قرار دارد، ادامه داد: جا دارد از تلاش ها و زحمات شبانه‌روزی دستگاه قضا در کمک رسانی به ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تلاش کنیم. مواد مخدر در سطوح پایین‌دست جامعه و به ویژه خانواده ها را درگیر کرده و در حال حاضر یکی از بزرگترین و پررنگ ترین دغدغه های خانواده های ایرانی به ویژه جزو چالش هایی است که فراروی جوانان قرار دارد. امیدواریم با برنامه هایی که انجام می دهیم اعم از آموزشی و عملیاتی شاهد ریشه‌کن کردن این پدیده شوم از سطح جامعه باشیم.