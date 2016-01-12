اقدام به خودسوزی یکی از مراجعان به شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این مراجع مرد میانسال که قصد خودسوزی داشته بلافاصله با دخالت برخی مسئولان شورای شهر، به خارج از مجموعه منتقل شد.

در این راستا علیرضا دبیر به گفتگو با فرد مذکور پرداخت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران سپس با حضور در جمع خبرنگاران گفت: فردی که اقدام به ریختن بنزین کرده مغازه ای را از سال ۹۱ از سازمان نوسازی شهرداری خریده که الان با جریمه دیرکرد باید چند برابر قیمت خریداری شده پرداخت کند.

وی افزود: البته من تا اسناد را نبینم، نمی توانم اظهارنظر دقیقی کنم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: از رئیس سازمان نوسازی و معاونانش دعوت کردم که به شورا بیایند و در نشستی سه گانه این مسئله را بررسی کنم.

دبیر در پایان اظهار کرد: چون اسم من را آورد، من بیرون آمدم و با او صحبت کردم.