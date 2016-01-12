  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۸

پرویز مظلومی:

از پیشنهاد تیم العربی به ابراهیمی بی خبرم/ مگویان امشب می‌آید

از پیشنهاد تیم العربی به ابراهیمی بی خبرم/ مگویان امشب می‌آید

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران از پیشنهاد باشگاه قطری به هافبک تیمش و همبازی شدن امید ابراهیمی با اشکان دژاگه اظهار بی اطلاعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در پایان تمرین امروز سه شنبه استقلال در جمع خبرنگاران درباره اینکه گفته می‌شود ابراهیمی از تیم العربی قطر پیشنهاد دارد، اظهار کرد: من از این موضوع بی اطلاعم و این را از شما می‌شنوم. هنوز مسئولان باشگاه با من در این ارتباط صحبت نکرده‌اند. با توجه به نیاز شدیدی که به این بازیکن داریم، قطعا این اتفاق رخ نخواهد داد

وی درباره تاخیر مگویان برای بازگشت به ایران و حضور در تمرینات استقلال، افزود: طبق صحبت با مدیربرنامه‌های مگویان، این بازیکن ساعت ۱۹ امروز وارد تهران خواهد شد و از فردا در تمرینات شرکت می‌کند.

کد مطلب 3023104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها