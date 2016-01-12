به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در پایان تمرین امروز سه شنبه استقلال در جمع خبرنگاران درباره اینکه گفته می‌شود ابراهیمی از تیم العربی قطر پیشنهاد دارد، اظهار کرد: من از این موضوع بی اطلاعم و این را از شما می‌شنوم. هنوز مسئولان باشگاه با من در این ارتباط صحبت نکرده‌اند. با توجه به نیاز شدیدی که به این بازیکن داریم، قطعا این اتفاق رخ نخواهد داد

وی درباره تاخیر مگویان برای بازگشت به ایران و حضور در تمرینات استقلال، افزود: طبق صحبت با مدیربرنامه‌های مگویان، این بازیکن ساعت ۱۹ امروز وارد تهران خواهد شد و از فردا در تمرینات شرکت می‌کند.