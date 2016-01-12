به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تبیین، تحلیل، جریان سازی و گفتمان سازی موضوعات اولویت دار نظام اسلامی، ستاد حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان اقدام به برگزاری سلسله نشست های تخصصی کرده است که یکی از این نشست ها فردا چهارشنبه ۲۳ دی ماه با حضور فعالان فرهنگی دانشگاه شهید رجایی ساعت ۱۴.۳۰ برگزار می شود.

این نشست دومین نشست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان با موضوع، خبرگان و رسالت دانشجویان ولایی است که با حضور و سخنرانی حجت الاسلام حریزاوی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کشور در ساختمان حوزه برگزار می شود.