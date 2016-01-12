محیط شبکه های مجازی بر مبنای فرهنگ غرب شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید رضا عاملی در یازدهمین بزم اندیشه با عنوان شناخت ماهیت فضای مجازی که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: فضای مجازی واقعیت دارد چراکه شاهد عملکرد آن هستیم که می توان به نقل و انتقال پول، کنترل ترافیک، خرید و غیره اشاره کرد.

وی با بیان اینکه باید از فضای مجازی برای رسیدن به یک زندگی سعادتمند استفاده کنیم، گفت: باید پذیرفت ۷۰ درصد عملکرد ما وارد بخش فضای مجازی می شود. زندگی جدید مدرن نفس ما را تنگ کرده و ساعت و استراحت را نیز از دست می دهیم چراکه درگیر مشغله های کاذب هستیم.

عضو شورای فضای مجازی بیان کرد: جهان مجازی همانند جهان واقعی دارای عناصر مثبت و منفی است لذا ضرورت دارد نسبت به این فضا شناخت داشته باشیم اما شاهدیم برخی ها پیش از اینکه شناخت داشته باشند به فضای مجازی حمله می کنند.

عاملی تصریح کرد: آموزش و پرورش با بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز و یک میلیون کارمند و معلم می تواند الزامات مجازی را برای آنها فراهم کند و آموزش را باید از طریق سرگرمی ها ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: بازی می تواند اختلالات رفتاری را از بین ببرد چراکه یک جریان همانندسازی و رفتاری است که راهبرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می سازد.

عضو شورای فضای مجازی تاکید کرد: انسان موجود اجتماعی است نمی توانیم بگوییم ارتباط نداشته باشد و روزانه ۱۱۲ میلیارد ایمیل تبادل می شود.

همه خانواده ها سرگرم موبایل هستند

عاملی افزود: بی وفایی اینترنتی ایجاد شده و همه خانواده ها سرگرم موبایل هستند و ارتباط اعضا با هم کم شده است.

وی تصریح کرد: فرهنگ شبکه های مجازی، فرهنگ مدارس آمریکایی است. این محیط بر مبنای فرهنگ غرب شکل گرفته است که نیازمند بازنگری هستیم و به مغزهایی احتیاج داریم که تولید سالم کنند.

عضو شورای فضای مجازی بیان کرد: وجود فضای مجاری وجود همه جا حاضر است. این محیط یک جز را تبدیل به وجود همه جانبه می کند. امیدواریم در آینده شاهد آموزش و پرورش بدون کتاب باشیم تا بیش از این به جنگل ها و درخت ها خسارت وارد نکنیم و از این محیط استفاده کنیم و دانش آموز می تواند با یک تبلت تمام ارتباطات آموزشی را بگیرد.

عاملی گفت: مقام معظم رهبری چندین مناسبات رسمی و غیررسمی درباره فضای مجازی برگزار کردند که قطعا همه مباحث مربوط به کنترلینگ و فیلترینگ نبود بلکه بحث حداکثری تولید و استفاده از فضای مجازی است.