۶ سئوال جدیدی از وزیر ورزش/از چین الگوبرداری کنید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جدیدی در صحن شورای شهر تهران خطاب به وزیر ورزش و جوانان، گفت: ما تنها در دو یا سه رشته ورزشی، مدال‌آور هستیم و اکنون با توجه به پیش‌رو بودن المپیک، سال سختی را در پیش داریم که باید همه ما برای ارتقای ورزش و موفقیت در المپیک تلاش کنیم.

وی گفت: سؤال من این است که چرا ورزش ما جا مانده است؟ در سال ۱۳۵۳ که بازی‌های آسیایی در تهران برگزار شد، تیم چین ۳۰ تا ۴۰ عضو داشت و پیشکسوتان می‌گویند لباس ورزشی آنها توسط ایران فراهم شد تا بتوانند در رژه شرکت کنند.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: ۴۰ سال از آن دوره گذشته است، اکنون جایگاه چین کجاست و چه اتفاقی افتاده که در المپیک حرف اول را می‌زند؟ مدل‌هایی که آنها رفتند، چه بود؛ باید اینها بررسی شود.

جدیدی در ادامه گفت: ورزش ما دو رکن همگانی و قهرمانی دارد؛ در ورزش همگانی نیاز به مدیریت و مشارکت همگان داریم. سؤال این است که آیا به سطح مطلوب کشور بر اساس فرمایشات رهبری و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته رسیده‌ایم؟

وی در سؤال دیگری تصریح کرد: بر اساس بند سه قانون، دولت موظف است آموزش و تربیت‌بدنی رایگان ارائه دهد، اما اکنون اماکن ورزشی هزینه بالایی مطالبه می‌کنند.

این عضو شورای شهر به عنوان سؤال سوم پرسید آیا ورزش با فرهنگ و اعتقادات ما تطابق دارد؟ چرا شاهد پهلوانی قبل از قهرمانی نیستیم؟ چرا شاهد دوپینگ و کارت‌های جعلی برای برخی قهرمانان ورزشی هستیم؟

جدیدی با خطاب قرار دادن وزیر ورزش پرسید: ادغام ورزش و جوانان بر اساس مصوبه مجلس که برخلاف برنامه پنجم است، در حالی انجام شد که احکام برنامه پنجم از جمله خصوصی‌سازی باشگاه‌ها انجام نشده است.

وی در سؤال آخر پرسید: یکسری افراد برای شهری و مقاصد سیاسی به ورزش نزدیک شده‌اند در حالی که ورزشکارانی داریم که با تلاش بسیار، پس از دوره ورزشی به عرصه خدمت به مردم پا می‌گذارند اما با اقسام تهمت‌ها مواجه می‌شوند؛ برای پالایش این مسئله چه برنامه‌ای دارید؟

این عضو شورای شهر تهران در خاتمه از وزیر ورزش خواست تا خودش به ورزش کشور نمره بدهد.