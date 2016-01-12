به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم پیش از ظهر سهشنبه با حضور در مجتمع فرهنگی تبلیغی نور، از بخشهای مختلف این مجتمع از جمله سالنهای سینما و تئاتر، کتابخانه، استخر، سالن ورزشی، مهد شکوفههای قرآنی و بخش اداری بازدید کرده و در جلسهای که با مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان داشت، وعده داد که دولت از این مجتمع فرهنگی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی در نیروگاه حمایت میکند.
حجتالاسلام عباس اسکندری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در این نشست با انتقاد از بیتوجهی مسئولان قبلی استان در رسیدگی به مشکلات مجتمع فرهنگی نور اظهار داشت: مجتمع فرهنگی نور به عنوان تنها مجتمع فعال در منطقه محروم نیروگاه میتوانست بیش از این در خدمت مردم و خانوادهها باشد ولی متأسفانه با وجود درخواستهای فراوان، ارادهای بر حل مشکلات این مجتمع در سالهای گذشته وجود نداشته است.
درآمدزایی در مجتمع فرهنگی تبلیغی نور بسیار دشوار است
وی اضافه کرد: درآمدزایی در مجتمع فرهنگی تبلیغی نور بسیار دشوار است، چون نمیتوان از اهالی این منطقه که سطح درآمدی آنها پایین است انتظار دریافت هزینه کلان داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه به طور میانگین سالانه در روز ۳ هزار نفر از امکانات و خدمات مجتمع فرهنگی نور استفاده میکنند، تاکید کرد که بیشتر مراجعه کنندگان به این مجتمع، جوانان هستند.
حجتالاسلام اسکندری تأکید کرد که با توجه به آسیبهای اجتماعی فراوانی که وجود دارد و خانوادههای منطقه نیروگاه را نیز تهدید میکند، اهالی این منطقه نیاز فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی دارند.
در بودجه سال آینده به مجتمع نور توجه بیشتری شود
وی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم اگر مورد حمایت قرار گیرد، میتواند با همپوشانی فعالیتهای مجتمع فرهنگی نور، کتابخانه علی ابن ابیطالب(ع) و کتابخانه حضرت فاطمه زهرا(س) که در منطقه امامزاده ابراهیم در دست ساخت است، برنامههای موثری در دو منطقه محروم ۲ و ۶ اجرا کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: درست است که دولت با در نظر گرفتن شرایط بین المللی، منطقهای و داخلی، از نظر اقتصادی وضع مناسبی ندارد ولی انتظار داریم در بودجه سال آینده به این مجتمع توجه بیشتری شود، چون فعالیتهای مجتمع فرهنگی نور هم مورد استقبال اهالی این منطقه است و هم تاثیرگذاری خوبی دارد.
از مجتمع نور حمایت میکنیم
سیدحسن رضوی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم که به همراه دکتر امانی معاون این سازمان از مجتمع فرهنگی نور بازدید کرده، در این جلسه اظهار داشت: این بازدید میتواند برای تصمیمهای سال آینده موثر باشد.
وی مجتمع فرهنگی نور را از مجموعههای موفق در محله محروم نیروگاه دانست که از سرمایهها و امکانات خود استفاده بهینهای کرده است.
رضوی خطاب به مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: شما به سختی اینجا را نگهداری کردید و جای تقدیر دارد و امیدوارم همین روحیه در مسئولان مجتمع تداوم یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با اشاره به فرسوده شدن امکانات و زیرساختهای مجتمع فرهنگی نور، تصریح کرد: هر آنچه که از دست ما بر آید به مجتمع فرهنگی تبلیغی نور کمک خواهیم کرد.
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