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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۰۳

یادداشت؛

خون شهدای هسته ای باعث رشد علمی ایران شد

خون شهدای هسته ای باعث رشد علمی ایران شد

خون پاک به ناحق ریخته شهدای هسته ای موجب رشد علمی ایران شده و فرزندان مستعد و انقلابی کشور اجازه نمی دهند این پرچم پر افتخار و تمدن ساز به زمین بیفتد.

به گزارش خبرگزاری مهر - سید جواد ساداتی نژاد*: نام ایرانیان از دیرباز بر قله های علم و دانش جهان می‌درخشیده و فرموده نبی مکرم اسلام (ص) که علم اگر در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد اثبات کننده این مساله است.

به گواه تاریخ نقش و جایگاه ایرانیان در پیشرفت و توسعه علمی بشریت محسوس و برجسته بوده و نقش آفرینی دانشمندان ایرانی در شکوفایی و اقتدار تمدن اسلامی در قرن های گذشته خیره کننده و قابل تمجید بوده است.

اما غربیان بعد از آشنایی با تمدن اسلامی پی به عقب ماندگی تاریخی خود بردند و با بهره گیری از دستاوردهای علمی دانشمندان اسلامی که قاطبه آنان ایرانی بودند، از جهل و تاریکی قرون متمادی بیرون آمدند و در شرایطی که تمدن اسلامی به دلایل مختلف رو به افول نهاد، غرب با بهره گیری از تولیدات علمی مسلمانان، زمینه های پیشرفت و جبران عقب ماندگی خود را فراهم آورد.

اما بعد از قرن ها با وقوع انقلاب اسلامی، ایرانیان بندهای وابستگی و عقب ماندگی را دریده و با خودآگاهی تاریخی، شالوده تمدن نوین اسلامی ایرانی را برای ساختن تمدنی نوین و الهام بخش پی ریزی کردند و در سالیان اخیر با تاکیدات و حمایت های مستمر مقام معظم رهبری در شرایط سخت تحریم های ظالمانه با پیشرفت در زمینه های مختلف علمی و تکنولوژیک باعث بهت و حیرت جهانیان شدند و افتخار آفرینی دانشمندان جوان و انقلابی ایران اسلامی باعث خوشحالی جوامع مظلوم مسلمان و غیر مسلمان و خشم و عصبانیت دشمنان اسلام و ایران شدند.

اما بدخواهان و مستکبرین که در طول چند دهه گذشته از هیچ کوششی برای جلوگیری از الگو شدن ایران اسلامی برای جوامع مظلوم و تحت ستم فروگذار نکرده اند، دست به وحشیانه ترین اقدام زده و تصمیم به حذف فیزیکی دانشمندان پر افتخار ایران اسلامی گرفتند و رژیم مجعول صهیونیستی و حامیانش، دکتر علیمحدی، دکتر شهریاری و مصطفی احمدی روشن و داریوش رضایی نژاد را به شهادت رساند تا به خیال خام و باطل خود، روند فزاینده و پر سرعت پیشرفت علمی ایران اسلامی را سد کنند.

اما آنها نمی دانستند که خون های پاک به ناحق ریخته آن عزیزان باعث رشد و شکوفایی هر چه بیشتر درخت علم و دانش در این سرزمین خواهد شد و فرزندان مستعد و انقلابی ایران اسلامی اجازه نخواهند داد این پرچم پر افتخار و تمدن ساز به زمین بیفتد و در شرایطی که تمدن مادی غرب به اذعان و اعتراف خود غربی ها دچار افول شده و روند رو به اضمحلال خود را طی می کند، جوانان پر افتخار ایران اسلامی، راه شهدای جهاد علمی را برای ساختن ایرانی آباد و مقتدر ادامه خواهند داد و از حرکت باز نخواهند ایستاد.

گرامی و بلند آوازه باد یاد و نام شهدای جهاد علمی کشور؛ شهیدان علیمحدی، شهریاری، احمدی روشن و رضایی نژاد.

* رئیس سازمان بسیج اساتید تهران بزرگ

کد مطلب 3023118

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