خون شهدای هسته ای باعث رشد علمی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر - سید جواد ساداتی نژاد*: نام ایرانیان از دیرباز بر قله های علم و دانش جهان می‌درخشیده و فرموده نبی مکرم اسلام (ص) که علم اگر در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد اثبات کننده این مساله است.

به گواه تاریخ نقش و جایگاه ایرانیان در پیشرفت و توسعه علمی بشریت محسوس و برجسته بوده و نقش آفرینی دانشمندان ایرانی در شکوفایی و اقتدار تمدن اسلامی در قرن های گذشته خیره کننده و قابل تمجید بوده است.

اما غربیان بعد از آشنایی با تمدن اسلامی پی به عقب ماندگی تاریخی خود بردند و با بهره گیری از دستاوردهای علمی دانشمندان اسلامی که قاطبه آنان ایرانی بودند، از جهل و تاریکی قرون متمادی بیرون آمدند و در شرایطی که تمدن اسلامی به دلایل مختلف رو به افول نهاد، غرب با بهره گیری از تولیدات علمی مسلمانان، زمینه های پیشرفت و جبران عقب ماندگی خود را فراهم آورد.

اما بعد از قرن ها با وقوع انقلاب اسلامی، ایرانیان بندهای وابستگی و عقب ماندگی را دریده و با خودآگاهی تاریخی، شالوده تمدن نوین اسلامی ایرانی را برای ساختن تمدنی نوین و الهام بخش پی ریزی کردند و در سالیان اخیر با تاکیدات و حمایت های مستمر مقام معظم رهبری در شرایط سخت تحریم های ظالمانه با پیشرفت در زمینه های مختلف علمی و تکنولوژیک باعث بهت و حیرت جهانیان شدند و افتخار آفرینی دانشمندان جوان و انقلابی ایران اسلامی باعث خوشحالی جوامع مظلوم مسلمان و غیر مسلمان و خشم و عصبانیت دشمنان اسلام و ایران شدند.

اما بدخواهان و مستکبرین که در طول چند دهه گذشته از هیچ کوششی برای جلوگیری از الگو شدن ایران اسلامی برای جوامع مظلوم و تحت ستم فروگذار نکرده اند، دست به وحشیانه ترین اقدام زده و تصمیم به حذف فیزیکی دانشمندان پر افتخار ایران اسلامی گرفتند و رژیم مجعول صهیونیستی و حامیانش، دکتر علیمحدی، دکتر شهریاری و مصطفی احمدی روشن و داریوش رضایی نژاد را به شهادت رساند تا به خیال خام و باطل خود، روند فزاینده و پر سرعت پیشرفت علمی ایران اسلامی را سد کنند.

اما آنها نمی دانستند که خون های پاک به ناحق ریخته آن عزیزان باعث رشد و شکوفایی هر چه بیشتر درخت علم و دانش در این سرزمین خواهد شد و فرزندان مستعد و انقلابی ایران اسلامی اجازه نخواهند داد این پرچم پر افتخار و تمدن ساز به زمین بیفتد و در شرایطی که تمدن مادی غرب به اذعان و اعتراف خود غربی ها دچار افول شده و روند رو به اضمحلال خود را طی می کند، جوانان پر افتخار ایران اسلامی، راه شهدای جهاد علمی را برای ساختن ایرانی آباد و مقتدر ادامه خواهند داد و از حرکت باز نخواهند ایستاد.

گرامی و بلند آوازه باد یاد و نام شهدای جهاد علمی کشور؛ شهیدان علیمحدی، شهریاری، احمدی روشن و رضایی نژاد.

* رئیس سازمان بسیج اساتید تهران بزرگ