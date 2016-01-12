دادگاه هندی ۳۵ سرنشین کشتی آمریکایی را به ۵ سال زندان محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، دادگاه ایالت «تامیل نادو» در هند ۳۵ سرنشین کشتی آمریکایی را به اتهام ورود غیر قانونی به آبهای این کشور به ۵ سال زندان محکوم کرد.

گارد ساحلی هند این افراد را در اکتبر سال ۲۰۱۳ در منطقه ساحلی «توتی کورین» در محدوده آبهای هند دستگیر کرد. گارد ساحلی هند اعلام کرده بود که این افراد نه تنها بطور غیر قانونی وارد آبهای هند شده اند بلکه با خود اسلحله نیز حمل می کردند.

دادگاه تامیل نادو اعلام کرده است متهمان می توانند در طول ۳۰ روز در دادگاه عالی «مدراس» هند به حکم صادر از سوی دادگاه تامیل نادو اعتراض کنند. شهروندانی از کشورهای انگلیس و اوکراین در میان متهمان دستگیر شده نیز وجود دارند.