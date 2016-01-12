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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

نمایش فیلم «خون» در موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش فیلم «خون» در موزه هنرهای معاصر تهران

فیلم «خون» در بخش مروری بر سینمای پدرو کاستا روز شنبه ۲۶ دی‌ماه در موزه هنرهای معاصر تهران نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، موزه هنرهای معاصر تهران با نمایش فیلم «خون» محصول سال ۱۹۸۹ به مدت ۹۴ دقیقه به زبان اصلی و با زیرنویس فارسی از روز شنبه ۲۶ دی‌ماه ساعت ۱۷ در سالن سینماتک سینمای پدرو کاستا را مرور می‌کند. در بخش «یک فیلمساز یک نگاه» (مروری بر سینمای پدرو کاستا)، فیلم های «خون»، «خانه ای از گدازه»، «استخوان ها»، «در اتاق واندا» و «جوانی با شکوه» از این کارگردان پرتغالی در روزهای شنبه و پنجشنبه هر هفته تا ۱۰ بهمن ماه به نمایش در می‌آیند.

 پدرو کاستا فیلمساز مولف پرتغالی بعد از اتمام تحصیلاتش در مدرسه‌ فیلم لیسبون و مدتی فعالیت به عنوان دستیار کارگردان و ساختن فیلمی کوتاه برای تلویزیون ملی، اولین فیلم بلند خود یعنی «خون» (۱۹۸۹) را در ۳۰ سالگی جلوی دوربین می‌برد.

«خون» با سرمایه‌ موسسه‌ دولتی فیلم پرتغال و به کمک بخش خصوصی در عرض کمتر از ۵ هفته با عوامل و بازیگران جوانی که اکثراً اولین تجربه‌ خود را در عرصه‌ فیلم بلند پشت سر می‌گذاشتند، ساخته شد.

علاقه مندان می توانند جهت استفاده از برنامه های نمایش فیلم به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.

کد مطلب 3023122
عطیه موذن

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