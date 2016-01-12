به گزارش خبرنگار مهر، ناصحی خطاب به وزیر ورزش و جوانان گفت: سه سؤال از شما دارم؛ اول وزارت ورزش در موضوعات مختلف فعالیت دارد و از فدراسیون‌های متعدد ورزشی حمایت می‌کند اما سهم حمایت از ورزش همگانی چقدر است؟ آیا به عقیده شما این سهم کافی است؟

این عضو شورای شهر تهران گفت: در اکثر کلانشهرها و کشورها، ورزش همگانی در راستای گسترش بیشتر با هماهنگی مدیریت شهری انجام می‌شود و بودجه‌های دولتی در آن تمرکز پیدا می‌کنند. وزارت ورزش چه طرحی در برنامه‌های شش ساله دارد؟

ناصحی در خاتمه گفت: در حوزه جوانان برنامه‌های فراگیری دیده نمی‌شود. سامانه‌های مجازی مختلف راه‌اندازی شده اما رفع نیازهای آنها به برنامه‌های مختلف نیاز دارد؛ چه برنامه‌ شفافی برای جوان‌ها دارید؟