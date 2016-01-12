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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

عضو شورای شهر تهران:

برنامه‌های فراگیری در حوزه جوانان دیده نمی‌شود

برنامه‌های فراگیری در حوزه جوانان دیده نمی‌شود

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه درحوزه جوانان برنامه‌های فراگیری دیده نمی‌شود،از وزیر ورزش و جوانان خواست تا برنامه‌های این وزارتخانه را در زمینه ورزش همگانی در برنامه ششم توسعه توضیح دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصحی خطاب به وزیر ورزش و جوانان گفت: سه سؤال از شما دارم؛ اول وزارت ورزش در موضوعات مختلف فعالیت دارد و از فدراسیون‌های متعدد ورزشی حمایت می‌کند اما سهم حمایت از ورزش همگانی چقدر است؟ آیا به عقیده شما این سهم کافی است؟

این عضو شورای شهر تهران گفت: در اکثر کلانشهرها و کشورها، ورزش همگانی در راستای گسترش بیشتر با هماهنگی مدیریت شهری انجام می‌شود و بودجه‌های دولتی در آن تمرکز پیدا می‌کنند. وزارت ورزش چه طرحی در برنامه‌های شش ساله دارد؟

ناصحی در خاتمه گفت: در حوزه جوانان برنامه‌های فراگیری دیده نمی‌شود. سامانه‌های مجازی مختلف راه‌اندازی شده اما رفع نیازهای آنها به برنامه‌های مختلف نیاز دارد؛ چه برنامه‌ شفافی برای جوان‌ها دارید؟

کد مطلب 3023123
سیامک صدیقی

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