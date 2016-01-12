وزارت علوم تذکرات رهبری را برای ارتقای علمی کشور جدی بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به رئیسجمهور و مسئولان اجرایی از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد.
امیر خجسته نماینده مردم همدان در تذکر کتبی به وزیر نفت خواستار احقاق حقوق جایگاهداران سوخت و پرداخت مطالبات آنها شد.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان، امیر خجسته نماینده همدان و نادر قاضیپور نماینده ارومیه در تذکر مشترک به وزیر علوم تحقیقات و فناوری بر لزوم توجه جدی به تذکرات مقام معظم رهبری برای ارتقای علمی کشور در سیاستگذاریهای این وزارتخانه تاکید کردند.
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در تذکر مشترک به وزرای اقتصاد و کشور خواستار تعیین تکلیف سریع سهامداران پدیده شاندیز شد؛ وی همچنین در تذکر دیگر به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بر لزوم حل مشکل یارانهبگیران مستمندی که یارانه آنها بدون دلیل قطع شده است، تاکید کرد.
امیر خجسته نماینده مردم همدان و نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در تذکر مشترک به وزیر نفت خواستار جلوگیری از خامفروشی نفت و توجه به مشکلات پتروشیمیها شدند.
حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان نیز در تذکر کتبی به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار نجات سپردهگذاران موسسه اعتباری ثامنالحجج(ع) از وضعیت فعلی و حل مشکلات آنها شد.
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