۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

دیدار رؤسای پارلمان‌های لبنان و عراق در بیروت

«سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق که به بیروت سفر کرده است، امروز سه‌شنبه با «نبیه بری» همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق بامداد امروز سه شنبه وارد بیروت پایتخت لبنان شد.

بر اساس این گزارش، وی ساعتی قبل با «نبیه بری» همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کرد.

دو طرف در جریان این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه عراق با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس پارلمان عراق در این دیدار به صورت رسمی از همتای لبنانی خود برای شرکت در کنفرانس بین المجالس اسلامی در بغداد دعوت به عمل آورد.

الجبوری در این دیدار با اشاره به دستاوردهای اخیر ارتش عراق در مبارزه با تروریست‌های تکفیری تصریح کرد: این دستاوردها روحیه بسیار زیادی در صفوف ارتش و نیروهای مردمی برای ادامه مبارزه با داعش به وجود آورده اند.

