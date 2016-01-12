شهرداری ورامین با لوازم خانگی کن دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول دور برگشت لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور در حالی روز پنج شنبه پیگیری می شود که در یکی از مهم ترین دیدارهای این هفته، تیم های شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن به مصاف یکدیگر می روند.

تیم شهرداری ورامین که در کارنامه خود، قهرمانی لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا را دارد، مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی در این فصل از رقابت ها نیز محسوب می شود.

نماینده تکواندوی ورامین تحت هدایت پیام خانلرخانی سرمربی جوان و خوش فکر خود، در این فصل از رقابت های لیگ برتر نمایش بسیار خوبی را از خود نشان داده و توانسته در برابر تمامی حریفان به برتری برسد.

تیم شهرداری ورامین در مجموع هشت دیدار دور رفت به هشت پیروزی پیاپی رسید و توانست با کسب ۲۴ امتیاز، قهرمانی نیم فصل رقابت ها را از آن خود کند.

در نقطه مقابل تیم لوازم خانگی کن در دور رفت لیگ برتر تکواندو به سه پیروزی، یک تساوی و چهار شکست رسید و با کسب ۱۰ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

تیم شهرداری ورامین در دور رفت لیگ برتر تکواندو توانست تیم لوازم خانگی کن را شکست دهد و شاگردان خانلرخانی تلاش دارند تا این نتیجه را در دور رفت رقابت ها تکرار کنند.

پیروزی شهرداری ورامین مقابل لوازم خانگی کن، یک قدم این تیم را به رسیدن به قهرمانی این فصل لیگ برتر تکواندو نزدیک تر خواهد کرد.