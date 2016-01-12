به گزارش خبرنگار مهر، امیر افراطی پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه هم‌اندیشی مدیران ورزش و جوانان اردبیل گفت: این وزارت خانه در برنامه‌های جدید خود استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را به جد دنبال می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵ هزار و ۹۰۰ باشگاه در سطح کشور فعال است و بااین‌وجود جهت تسهیل در دسترسی مردم به باشگاه‌های ورزشی سرمایه‌گذاری ایجاد باشگاه خصوصی موردحمایت قرار می‌گیرد.

دبیر کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان با اشاره به سهمیه پیش‌بینی شده افزایش باشگاه‌ها تأکید کرد: سالانه افزایش ۸۰ باشگاه برنامه‌ریزی شده است.

افراطی تأکید کرد: علاوه بر افزایش باشگاه‌های ورزشی نحوه فعالیت باشگاه‌ها نیز نظارت می‌شود و به همین منظور شیوه‌نامه انضباطی تدوین شده تا عملکرد باشگاه‌ها بر اساس آن بررسی و نظارت شود.

وی تأکید کرد: درواقع هر باشگاهی که چه در حوزه ورزش همگانی و چه در ورزش حرفه‌ای مؤثر واقع شود موردحمایت است و بر اساس این شیوه‌نامه باشگاه‌های فعال شناسایی خواهند شد.

دبیر کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان دلیل شکل‌گیری این کمیسیون را باهدف فعال کردن باشگاه‌ها و شناسایی باشگاه‌های قانون‌مند و متخلف عنوان کرد و افزود: درواقع می‌خواهیم هر باشگاهی که ضوابط را رعایت می‌کند شناسایی کنیم.

به گفته افراطی در راستای ساماندهی باشگاه‌ها که تاکنون تعداد قابل‌توجهی در سامانه کمیسیون ثبت‌نام کرده‌اند، زمینه‌های حمایتی تدارک دیده‌شده است.

وی افزود: حمایت‌ها در چارچوب‌های قانونی و باهدف پیشبرد و بهبود برنامه باشگاه‌ها خواهد بود و امید می‌رود در این میان بخش خصوصی نیز حمایت مطلوبی در توسعه باشگاه‌ها داشته باشد.

دبیر کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان حرکت این وزارت خانه را به سمت ارتقا کمی و کیفی فعالیت باشگاه‌ها دانست و تأکید کرد: در این میان از ظرفیت مدیران استانی و ادارات کل نیز نهایت استفاده را خواهیم داشت.

افراطی به تشکیل کمیته‌های انضباطی در استان‌ها اشاره کرد و افزود: با کمک ادارات کل استانی نظارت و بازرسی بر باشگاه‌ها افزایش خواهد یافت.