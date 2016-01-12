قانون گریزی و تخلف در جامعه نباید عادی و رایج شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عبدالکریم عابدینی صبح سه شنبه در دیدار سردار مهدی محمودی، فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین با تقدیر ازخدمات فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی استان قزوین، اظهار کرد: کارهای ارزشمندی از سوی نیروی انتظامی استان قزوین صورت گرفته و موفقیت‌های بسیار خوبی در این حوزه به دست آمده است که جای تقدیر دارد.

وی تأکید کرد: کارهایی که نیروی انتظامی انجام می‌دهد تکمیل کننده فعالیت‌ سایر دستگاه‌های مرتبط است و اگر همکاری و هماهنگی خوبی بین دستگاهها باشد نتیجه کارها مطلوب تر خواهد شد.

با قانون گریزی افراد متخلف برخورد شود

امام‌جمعه قزوین به قانون‌گریزی برخی متخلفان اشاره و خاطرنشان کرد: امروز متخلفان با «قانون‌خواری» قصد عادی‌ کردن تخلفات را دارند و چنین رویکردی مجریان قانون را با مشکل همراه می‌کند لذا باید با این پدیده با جدیت برخورد شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین یادآورشد: مسئولان برای حفظ امنیت، رفع مشکلات مردم و اجرای قانون باید با جدیت و قاطعیت وارد شوند تا سایر دستگاه‌ها نیز همراهی بیشتری داشته باشند.

۶۷ مورد دستگیری متخلفان در حوزه فضای مجازی

در این دیدار سردار مهدی محمودی، فرمانده نیروی انتظامی نیز گزارشی از عملکرد ۹ ماهه نیروی انتظامی ارائه کرد و گفت: آزاد راه قزوین دومین محور آزاد راه اصلی کشور است که ۱۸ استان را به هم متصل می‌کند و استاندارد پایین آسفالت آزاد راه قزوین به کرج یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز سوانح جاده ای است که برای تعمیر و تغییر روکش آن، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: برای کاهش تصادف به صورت موقت خراش‌هایی بر روی آسفالت ایجاد شده و نصب دوربین کنترل سرعت توسط راه‌ و شهرسازی نیز در حال پیگیری است که با نصب پایه‌ها، تا پایان زمستان دوربین‌ها نصب خواهند شد.

سردار محمودی یادآورشد: کاهش ۱۷ درصدی تصادفات، ۱۴ درصدی فوتی‌ها، ۱ درصدی مجروحان، ۱۸ درصدی سرقت در استان در کنار افزایش ۳۹ درصدی کشف مواد مخدر، افزایش ۴۶ درصدی کشفیات فیلم و سی دی غیر مجاز از فعالیتاهای نیروی انتظامی استان در سال جاری است.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین از ۶۷ مورد دستگیری متخلفان در حوزه فضای مجازی هم خبر داد و گفت: ۶۰ مورد از دستگیری ها به تشکیل پرونده منجر شده و در مرحله پیگیری قرار دارد که این موضوع از سوی پلیس فتا با جدیت رصد می‌شود.