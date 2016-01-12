نخستین هواپیمای دوزیست رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری، معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری در مراسم رونمایی از «پرنده دریایی شش نفره دوزیست» طرح کلان ملی، گفت: با ساخته شدن این پرنده دریایی، جمهوری اسلامی ایران پس از آمریکا، روسیه، آلمان و محصولات مشابه تولیدی در کشورهای دیگری مانند چین، به فناوری طراحی و ساخت این پرنده‌های دریایی دست یافت.

وی با تاکید بر ضرورت داشتن پرنده دوزیست در ایران گفت: همین بس که ایران اسلامی کشوری است با ۲۰۰۰ کیلومتر مرز آبی در جنوب، ۶۰۰ کیلومتر مرز آبی در جزایر جنوبی و ۷۰۰کیلومتر مرز آبی در شمال کشور و دریای مازندران که چنین جغرافیایی برای انجام عملیات مختلف مانند مرزبانی، گشت دریایی، تصویربرداری از مرزها و ... نیازمند محصولات مختلف است که یکی از آن‌ها پرنده‌ای دارای قابلیت نشست و برخواست از سطح آب است.

وی اظهار داشت: ایده استفاده از چنین محصولی در تمام دنیا مسبوق به سابقه و ده ها سال است که پرنده‌های این چنینی در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: اگر چه فناوری طراحی، تولید و ساخت این محصولات در اختیار کشورهای محدودی است، اما در سال های اخیر تجربه موفق استفاده از هواپیماهای خشکی نشین در اطراف مرزهای آبی کشور و روند رو به رشد هوانوردی عمومی در کشور، این ایده را به ذهن سازندگان متبادر کرد که ایجاد چنین محصولی برای اولین بار در کشور می‌تواند بسیاری از نیازهای موجود را پاسخ دهد.

ضرورت ساخت هواپیمای دوزیست

به گزارش مهر، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، با توجه به همین ضرورت و موقعیت استراتژیک کشور، سازمان‌ها و نهادهای گوناگونی ایده اولیه طرح ساخت این هواپیما را از سال ۸۶ و به انحای مختلف مطرح کردند اما در نهایت اولین بودجه‌ها در سال ۸۹ به این پروژه تخصیص داده شد که با اختصاص منابع مالی برای اجرای آن، مراحل طراحی مقدماتی محصول آغاز شد و در سال ۹۱، پس از وقفه‌ای که ناشی از اعمال تحریم‌ها و نیز بروز مشکلات مالی برای استمرار فعالیت پروژه به وجود آمد، ساخت نمونه پروازی از مهرماه ۹۲ با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز و در نیمه اول سال جاری تست پروازی موفق هواپیما به انجام رسید و پرنده دریایی شش نفره دوزیست با اعتماد به توان داخلی طراحی و تولید شد.

کاربرد این هواپیما در حمل ادوات و تجهیزات مورد نیاز برای ماموریت‌هایی مانند شناسایی، عکسبرداری و غیره در محیط‌های آبی و خاکی، گشت‌های دریایی برای مبارزه با قاچاق کالا و توقیف شناورهای متخلف، نظارت، بازرسی و دسترسی به سکوها و خطوط لوله‌های نفت در دریاها و دریاچه‌ها و نیز جا به جایی غواصان به محل‌های ماموریت آنان است.

همچنین عملیات‌های امداد و نجات در محیط‌های آبی و خاکی و انجام تحقیقات زیست محیطی برای نمونه‌برداری از آب‌ها، کنترل حرکت جانداران، حمل بار، اطفا حریق و استفاده‌های شخصی و تفریحی و نیز تاکسی هوایی از دیگر کاربردهای این هواپیمای دوزیست به شمار می رود.

در واقع این طرح با هدف پاسخگویی به نیازهای عملیاتی کاربران ساخته شده است که در کنار آن، فناوری طراحی، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری و حتی عملیات پرنده‌های دو زیست در کشور به صورت کامل بومی سازی شده است که این موضوع را می‌توان برگ برنده‌ای در موفقیت محققان و متخصصان کشورمان در این حوزه دانست.

پروژه ساخت پرنده دو زیست از ابتدا با حمایت و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با سرمایه گذاری کامل توسط این معاونت به انجام رسیده است. علاوه بر آن، حمایت‌های معنوی ویژه نیز از سوی مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری به انجام رسیده است که بدون شک وجود این حمایت‌ها در اتمام این پروژه نقش اساسی داشته است.

این هواپیما با حضور معاون علمی وفناوری رئیس جهوری، سردار دريادار پاسدار علی فدوی فرمانده نيروی دريایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری رئیس مرکز ملی فضایی، رئیس مرکز طرح های کلان ملی فناوری معاونت علمی ، دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و جمعی رونمایی شد.