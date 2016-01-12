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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

مسئول کمیته علمی اجلاس نماز:

گفتمان دانشجویی نماز با حضور حجت الاسلام قرائتی برگزار می شود

گفتمان دانشجویی نماز با حضور حجت الاسلام قرائتی برگزار می شود

قزوین- مسئول کمیته علمی بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز در قزوین گفت: حجت الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در دو گفتمان تخصصی نماز ویژه دانشجویان در قزوین شرکت می کند.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز در قزوین ۴۰ گفتمان برای دانش آموزان، دانشجویان، عموم مردم در فضای نمایشگاهی با موضوع نماز پیش بینی شده که اجرایی می شود.

وی افزود: ۹ موضوع در محور نماز شامل آثار نماز در سلامت اجتماعی، نماز و جوانان، آثار سبک شمردن نماز، نماز در اول وقت، شرکت در نماز جماعت مسجد، نماز و سلامت روانی فرد و خانواده، حضور قلب در نماز، شیوه جذب جوانان به مسجد و نماز، جایگاه نماز در مسیر بندگی و عبودیت و سیره پیامبر اعظم در اقامه نماز در گفتمانهای دیدنی مورد توجه است.

نعمت اللهی تصریح کرد: ۳۰ گفتمان در شهرستانها و ۱۰ گفتمان در مرکز استان پیش بینی شده که برای گروههای مختلف اجرا می شود.

وی اظهارداشت: چهارتن از اساتید برجسته حوزه نماز از قم و تعدادی هم از استان در این اجلاس به عنوان سخنران خواهند بود و گفتمان را اداره خواهند کرد.

برگزاری دو گفتمان با حضور حجت الاسلام قرائتی

نعمت اللهی بیان کرد: دو مورد از گفتمان های بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز با حضور حجت الاسلام قرائتی برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته علمی بیست وچهارمین اجلاس سراسری نماز یادآورشد:با تلاش حوزه علمیه استان و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین دو گفتمان در این اجلاس برای دانشجویان غیرایرانی و طلاب حوزه علمیه با حضور حجت الاسلام قرائتی برگزار خواهد شد.

نعمت اللهی اظهارداشت: حضور رئیس ستاد اقامه نماز در این گفتمان موجب ارتقاء کیفی سطح این گفتمان ها خواهد شد.

مسئول کمیته علمی بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز خاطرنشان کرد: در صددیم تا گفتمان هایی هم برای استادان دانشگاه، معلمان و جانباران برگزار کنیم که این امر در صورت تامین امکانات لازم محقق خواهد شد.

 

کد مطلب 3023146

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