گفتمان دانشجویی نماز با حضور حجت الاسلام قرائتی برگزار می شود

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز در قزوین ۴۰ گفتمان برای دانش آموزان، دانشجویان، عموم مردم در فضای نمایشگاهی با موضوع نماز پیش بینی شده که اجرایی می شود.

وی افزود: ۹ موضوع در محور نماز شامل آثار نماز در سلامت اجتماعی، نماز و جوانان، آثار سبک شمردن نماز، نماز در اول وقت، شرکت در نماز جماعت مسجد، نماز و سلامت روانی فرد و خانواده، حضور قلب در نماز، شیوه جذب جوانان به مسجد و نماز، جایگاه نماز در مسیر بندگی و عبودیت و سیره پیامبر اعظم در اقامه نماز در گفتمانهای دیدنی مورد توجه است.

نعمت اللهی تصریح کرد: ۳۰ گفتمان در شهرستانها و ۱۰ گفتمان در مرکز استان پیش بینی شده که برای گروههای مختلف اجرا می شود.

وی اظهارداشت: چهارتن از اساتید برجسته حوزه نماز از قم و تعدادی هم از استان در این اجلاس به عنوان سخنران خواهند بود و گفتمان را اداره خواهند کرد.

برگزاری دو گفتمان با حضور حجت الاسلام قرائتی

نعمت اللهی بیان کرد: دو مورد از گفتمان های بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز با حضور حجت الاسلام قرائتی برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته علمی بیست وچهارمین اجلاس سراسری نماز یادآورشد:با تلاش حوزه علمیه استان و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین دو گفتمان در این اجلاس برای دانشجویان غیرایرانی و طلاب حوزه علمیه با حضور حجت الاسلام قرائتی برگزار خواهد شد.

نعمت اللهی اظهارداشت: حضور رئیس ستاد اقامه نماز در این گفتمان موجب ارتقاء کیفی سطح این گفتمان ها خواهد شد.

مسئول کمیته علمی بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز خاطرنشان کرد: در صددیم تا گفتمان هایی هم برای استادان دانشگاه، معلمان و جانباران برگزار کنیم که این امر در صورت تامین امکانات لازم محقق خواهد شد.