۵۱۰ پرونده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان تشکیل شد

محمدرضا صفی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازرسی از واحدهای صنفی سطح استان لرستان اظهار داشت: در قالب این بازرسی ها بیش از ۵۱۰ پرونده برای واحدهای صنفی متخلف این استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به تعداد بازرسی های صورت گرفته از سطح واحدهای صنفی لرستان عنوان کرد: در مجموع بیش از هشت هزار و ۷۴۷ مورد بازرسی از سطح واحدهای صنفی این استان از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و همچنین بازرسان امور صنفی استان صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان را یک میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال عنوان کرد.

صفی خانی یادآور شد: پرونده های تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان به دلیل گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه، احتکار و ... بوده است.