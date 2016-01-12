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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷

فرمانده انتظامی تنکابن:

محموله ۵۰ کیلویی مواد مخدر در تنکابن به مقصد نرسید

محموله ۵۰ کیلویی مواد مخدر در تنکابن به مقصد نرسید

تنکابن - فرمانده انتظامی تنکابن از کشف محموله ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از یک خودرو پراید در شهرستان خبر داد.

 سرهنگ کیومرث ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش مأموران نیروی انتظامی شهرستان تنکابن یک محموله مواد مخدر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن در این خصوص اظهار داشت: مأموران نیروی انتظامی شب گذشته در حین گشت زنی به یک خودروی پراید مظنون شده و دستور توقف آن صادر کردند.

سرهنگ ابراهیمی اظهار داشت: سرعت عمل مأموران فرصت هرگونه عکس‌العمل را از سرنشینان خودرو سلب کرده و آنان را وادار به تسلیم کرد.

وی گفت: سرنشینان خودرو، سه نفر، یک مرد، یک زن به همراه یک کودک بوده که در بازرسی از این خودرو مقدار ۵۰ کیلوگرم تریاک که به‌گونه‌ای ماهرانه جاسازی‌شده بود کشف شد.

کد مطلب 3023154

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