محموله ۵۰ کیلویی مواد مخدر در تنکابن به مقصد نرسید

سرهنگ کیومرث ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش مأموران نیروی انتظامی شهرستان تنکابن یک محموله مواد مخدر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن در این خصوص اظهار داشت: مأموران نیروی انتظامی شب گذشته در حین گشت زنی به یک خودروی پراید مظنون شده و دستور توقف آن صادر کردند.

سرهنگ ابراهیمی اظهار داشت: سرعت عمل مأموران فرصت هرگونه عکس‌العمل را از سرنشینان خودرو سلب کرده و آنان را وادار به تسلیم کرد.

وی گفت: سرنشینان خودرو، سه نفر، یک مرد، یک زن به همراه یک کودک بوده که در بازرسی از این خودرو مقدار ۵۰ کیلوگرم تریاک که به‌گونه‌ای ماهرانه جاسازی‌شده بود کشف شد.