به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شب بیست و یکم» نوشته زنده یاد محمود استاد محمد و به کارگردانی محمد عمرانی داستان پدری است که تلاش می کند دو پسر معتاد خود را از چنگ اعتیاد رهایی بخشد.

در این سریال رادیویی هنرمندانی چون بیوک میرزایی، میرطاهر مظلومی، امیر عباس توفیقی، اسماعیل بختیاری، سینا نیکوکار، محمد آقا محمدی، مجید سهرابی و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی شهناز دهکردی، صدابرداری علی حاجی نوروزی، افکت محمدرضا قبادی فر و گویندگی محسن بهرامی فردا ساعت ۱۸:۴۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

سکانس هایی از «آژانس شیشه ای» را بشنوید

فرزین رنجبر تهیه کننده برنامه «سکانس حماسه» از پخش دیالوگ های ماندگار فیلم های انقلابی در این برنامه خبر داد و گفت: شبکه رادیویی تهران همزمان با فرارسیدن ایام یوم الله سکانس های برتر فیلم های سینمای انقلاب را پخش می کند. در برنامه این هفته «سکانس حماسه» سکانس هایی از «آژانس شیشه‌ای» اثر ابراهیم حاتمی‌کیا، پرافتخارترین کارگردان ادوار مختلف جشنواره فجر پخش می شود.

در بخش آغازین برنامه توضیحات مختصری درباره فیلم، برنامه سازان و عوامل داده می شود و در ادامه سکانس های نوستالژیک فیلم پخش خواهد شد.

در «سکانس حماسه» همچنین به موسیقی و آهنگ فیلم ها توجه شده و درباره سازندگان اثر و تاثیرگذاری آن اطلاع رسانی می شود.

مدتی است در حوزه دفاع مقدس شش عنوان برنامه جدید با نام‌های «پلاک»، «همسنگر»، «مرز پرگهر»، «سکانس حماسه»، «الماس‌های درخشان» و «مروارید‌های خالی» به جدول پخش رادیو تهران اضافه شده است که به ایثارگران، جانبازان، ادبیات، فرهنگ و سینمای دفاع مقدس می‌پردازد.

این برنامه کاری از گروه اخلاق و زندگی شهری است که روزهای سه شنبه از ساعت ۱۲:۴۵ از رادیو تهران پخش می شود.