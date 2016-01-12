برج میلاد میزبان هنرمندان تئاتر در جشنواره تئاتر فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ۱۰ گروه نمایشی، در بخش اجرای نمایش‌های خیابانی و محیطی به برج میلاد تهران آمده و در محوطه گذرگاه برج میلاد تهران نمایش های خود را اجرا می‌کنند. بر اساس جدول منتشرشده ستاد سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، برج میلاد تهران از دوم بهمن میزبان هنرمندان تئاتر می‌شود و نخستین اجرا جمعه دوم بهمن ساعت ۱۷ با عنوان نمایش «چیروکی مامه پیره» به نویسندگی و کارگردانی کمال فتحی اختصاص خواهد داشت.

همچنین نمایش های «مرغ همسایه غاز نیست» به نویسندگی و کارگردانی میثم سرآبادانی شنبه ۳ بهمن‌ماه، «عروس آشتی» به نویسندگی و کارگردانی مختار محمدی یکشنبه ۴ بهمن‌ماه،«موضوع انشا:تابستان،جنگ، کجا بوده اید؟» به نویسندگی و کارگردان بهنام کاوه ۵ بهمن‌ماه، «خانه» به نویسندگی و کارگردانی خداداد خدام ۶ بهمن‌ماه، «خوشه برنج» به نویسندگی و کارگردانی محسن اردشیر ۷ بهمن‌ماه، «دیگه هیچی نمونده» به نویسندگی هما پریسان و کارگردانی احمد صمیمی ۸ بهمن‌ماه، «فیگور» به نویسندگی اصغر خلیلیل و کارگردانی مجتبی خلیلی ۹ بهمن ماه، «ژست» به نویسندگی کاوه مهدوی و کارگردانی فرامرز قلیج خانی ۱۰ بهمن‌ماه و نمایش «پروانگی» به نویسندگی و کارگردانی حامد زارعان ۱۱ بهمن‌ماه در محوطه برج میلاد تهران اجرا می شود.

تمامی نمایش های عنوان شده راس ساعت ۱۷ در گذرگاه ورودی برج میلاد تهران برای بازدیدکندگان و عموم علاقه مندان اجرا می شود.

قابل ذکر است که نمایش «سربازها» به کارگردانی صوفیا برسزی از کشور مجارستان یکشنبه ۴ بهمن‌ماه ساعت ۲۰ در محوطه برج میلاد تهران اجرا خواهد شد.