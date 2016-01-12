درخشش فیلمساز قزوینی در جشنواره مستقل فیلم «خورشید»

محسن آقالر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پنجمین جشنواره مستقل فیلم کوتاه خورشید که در هفته آخر دیماه ۹۴ در تهران برگزار می شود شاهد حضور ۳ اثر از فیلمساز قزوینی امیررضا جلالیان در هر سه بخش جشنواره است.

وی افزود: این آثار از تولیدات انجمن سینمای جوانان استان قزوین بوده و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین ساخته شده است.

مدیر انجمن سینمای جوان استان قزوین بیان کرد: فیلم کوتاه «نقطه دید» در بخش داستانی، فیلم کوتاه «ژخ» در بخش تجربی و فیلم کوتاه «جعبه سیاه» در بخش انیمیشن آثاری هستند که به نویسندگی و کارگردانی امیررضا جلالیان در این جشنواره حضور دارند.

پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید به عنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربی کشور، به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل و دبیری مهدی یارمحمدی، از ۲۲ الی ۲۵ دی ماه سال جاری در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری تهران برگزار می‌شود.