به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی، کیومرث طهماسبی گفت: تا پایان آبان ماه سال جاری تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان مرکزی به ۵۶ هزار و چهارصد نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد شش درصدی همراه بوده است.

وی با بیان این که تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی استان مرکزی در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۲هزار و ۵۰۰ نفر بوده است گفت: در طی ۱۴ سال گذشته این میزان با رشد ۵ برابر همراه بوده است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی مهمترین علل این رشد را اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی در ماده ۱۰ نوسازی صنایع و بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت دانست و گفت: میانگین تعداد میزان بیمه شدگان جدید به تعداد خروجی یا بازنشستگی هم اکنون در کشور شش درصد است که این ضریب در استان مرکزی در حدود ۲.۵ درصد می باشد و این بدان معنی است که نسبت رشد تعداد بیمه شدگان جدید به بازنشسته ها درصد رشد ناچیزی دارد.

طهماسبی با اشاره به رشد ۲.۱ درصدی تعداد بیمه شدگان اجباری نسبت به سال گذشته گفت: بیمه شدگان اجباری تا پایان آبان ماه ۹۴ در قالب ۲۴ هزار و ۴۹ کارگاه فعال مشمول قانون تامین اجتماعی بالغ بر ۱۹۹هزار و ۱۱۷ نفر هستند که دلیل رشد کند بیمه شدگان اجباری در سال های اخیر را می توان رکود در بخش تولید و صنعت، اجرای طرح ماده ۱۰ نوسازی صنایع و بازنشستگی نیروی انسانی با ۲۵ سال سابقه و عدم جایگزینی نیروی انسانی جوان که در قانون پیش بینی شده بود دانست.

مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: بالا رفتن میزان آگاهی و درک روزافزون آحاد جامعه از خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی یکی از مهمترین عوامل افزایش تعداد بیمه شدگان غیر اجباری است که احساس نیاز به خدمات حمایتی در سنین سالمندی باعث شده گروه هایی از جامعه نیز که در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل نیستند نیز به انواع بسته های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی همانند بیمه های اختیاری، مشاغل آزاد و زنان خانه دار و ... روی آورند.

طهماسبی در پایان با اشاره به وجود بیش از ۲۰ نوع پوشش بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی اشاره نمود و گفت: تنوع بیمه های اجباری و غیر اجباری در تامین اجتماعی سبب شده بیش از ۶۵ درصد از جمعیت یک میلیون و چهارصد هزار نفری استان مرکزی تحت پوشش حمایت های بیمه ای و درمانی این سازمان قرار گیرند.