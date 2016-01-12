نامزد انتخابات هاکی گلستان نمی شوم/ تلاش برای معرفی فرد مطمئن

اسفندیار صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای انتخابات هیئت هاکی گلستان تاکنون فردی ثبت نام نکرده است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، انتخاباتی در کار نخواهد بود.

صفایی با بیان اینکه من خود برای انتخابات نامزد نمی شوم، افزود: فردی که به عنوان رئیس هیئت انتخاب می شود باید بتواند منابع مالی مورد نیاز را تامین کند و همه ورزشکاران و پیشکسوتان چنین انتظاری از رئیس هیئت دارند.

وی خاطرنشان کرد: برای معرفی یک گزینه تلاش زیادی کرده ایم و به اهالی هاکی استان که توانایی مدیریت هیئت را داشته باشند مراجعه کرده ایم که متاسفانه به علت مسائل مالی حاضر به ثبت نام نشدند.

وی از تلاش خود برای پیدا کردن یک فرد مناسب و مطمئن خبر داد و بیان کرد: من به اتفاق دو سه تن از پیشکسوتان هاکی به روی افراد مختلفی تحقیق و رایزنی می کنیم تا در نهایت بتوانیم یک فرد کاربلد و مطمئن را برای ثبت نام ریاست هیئت معرفی کنیم.

سرپرست هیئت هاکی گلستان تصریح کرد: مدیرکل ورزش و جوانان استان اصرار زیادی می کند که من برای ریاست هیئت ثبت نام کنم اما من به هیچ عنوان چنین مسئولیتی را نمی پذیرم.

صفایی با بیان اینکه هاکی استان در سطح ملی جایگاه بسیار خوبی دارد، گفت: یکی از افراد باتجربه ورزش را پیدا کرده و در حال مذاکرات نهایی برای معرفی وی هستیم که نتیجه تا هفته آینده مشخص می شود.

گفتنی است؛ اسفندیار صفایی که هدایت تیم ملی را نیز بر عهده دارد، حدود پنج ماه پیش به عنوان سرپرست هیئت هاکی استان گلستان معرفی شده است. پیش از وی صفرعلی پایین محلی ریاست هیئت را بر عهده داشت که از سمت خود استعفا داد.