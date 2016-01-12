جنایات آل سعود خون امت های مسلمان را به جوش آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهادت عالم مجاهد آیت الله شیخ نمر پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور مردم و مسئولان در مسجد جامع شهرستان سنقر برگزار شد.

امام جمعه سنقر و کلیایی در این مراسم با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، گفت: در این آیات بر انتقام گیری از خون مظلومان تاکید شده است.

حجت الاسلام محمد باقر برقراری در ادامه افزود: آیت الله نمر به عنوان یک فرد تربیت یافته مکتب قرآن منادی وحدت میان شیعه و سنی بود که نسبت به مسائل جهان اسلام آگاهی داشت.

وی با اشاره به جنایات رژیم آل سعود به ویژه در کشور یمن، تصریح کرد: این رژیم همچنین با حمایت از گروهک های تروریستی در منطقه مسبب بوجود آمدن ناامنی ها در منطقه بوده است.

برقراری گفت: با این اقدامات آل سعود خون مسلمانان به جوش آمده و دست انتقام الهی در آینده ای نزدیک دامان این رژیم را خواهد گرفت.

امام جمعه سنقر و کلیایی در پایان با تاکید بر لزوم حفظ وحدت میان مسلمانان، تصریح کرد: در شرایط کنونی، جهان اسلام بیش از گذشته نیازمند وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمنان است.

گفتنی است، اجرای مداحی از برنامه های مراسم امروز بود که توسط دبیر شورای هیئات مذهبی سنقر و کلیایی اجرا شد.