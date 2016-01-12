اصغر پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرار است این پروژه‌ها در طول مدت یک سال با سرمایه‌گذاری چهار هزار میلیارد ریالی برای هزار و ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کنند.

وی ازجمله مهم‌ترین این پروژه‌ها را ایجاد شهرک‌های کشاورزی در بیله سوار عنوان کرد و افزود: ۲۰ هکتار از شهرک‌ها با تسهیلات ۱۵۰ میلیارد ریالی در دست اجرا است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان پیش‌بینی شده است اوایل سال آینده این شهرک به بهره‌برداری رسیده و محصولات آن به کشورهای آسیای میانه و روسیه صادر شود.

وی پروژه سرمایه‌گذاری دیگر را آبیاری تحت‌فشار یامچی عنوان کرد و افزود: این پروژه با سه هزار میلیارد ریال در دو فاز اجرا می‌شود.

پرتوی پروژه تأثیرگذار دیگر را پایاب گیلارود عنوان کرد و افزود: ۶۲۰ هکتار از این پروژه نیز به اتمام رسیده و از پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری کشاورزی در استان محسوب می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان با تأکید به حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اضافه کرد: به‌ویژه طرح‌هایی جهت اصلاح الگوی کشت، آبیاری نوین، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و کشت گلخانه‌ای موردحمایت ویژه است.