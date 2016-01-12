آمادگی دانشگاه آزاد برای اعزام اساتید به خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، طه هاشمی در جلسه رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خارج از کشور گفت: در ۲ سال گذشته فرآیند جذب اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه سرعت گرفته و بیش از ۱۱ هزار عضو هیات علمی جذب دانشگاه شده و قرار است تا پایان سال ۹۶ این رقم به ۲۰ هزار نفر افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی موظف شده اند نسبت به جذب اساتید تمام وقت در واحدها اقدام کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید سهم اصلی در تبدیل علم به ثروت و ایجاد شرکت های دانش بنیان داشته باشند، گفت: شرکت های دانش بنیان باید در درون دانشگاهها و دوره های تحصیلات تکمیلی با حضور اساتید و دانشجویان شکل گیرد که در این زمینه نیز دانشگاه آزاد پیشگام بوده و سهم بیشتری از سایر دانشگاه ها دارد.

طه هاشمی گفت: شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه وظیفه تبدیل علم به ثروت و شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی وظیفه ایجاد زیر ساخت های حوزه فرهنگی و مقابله با چالش های اجتماعی را دارا هستند.

وی گفت: ایجاد زیر ساخت های فرهنگی، مقابله با آسیب های اجتماعی و توجه به بحث های اقتصادی از سیاست های اولیه مدیریت جدید دانشگاه بوده است.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد تصریح کرد: این دانشگاه در ارتباط با موضوعات فرهنگی با بخش های مختلفی در داخل کشور که امکان همکاری با آنها وجود داشته از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حوزه علمیه قم رایزنی هایی انجام داده تا این سازمان ها بتوانند به دانشگاه در توسعه فرهنگی کمک کنند و متقابلا دانشگاه نیازهای علمی و آموزشی آنها را تامین کند.

هاشمی با اشاره به تفاهم نامه اخیر دانشگاه آزاد با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این تفاهمنامه با توجه به رویکردهای بیرونی و بین المللی دانشگاه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر دارای ۴ واحد فعال بین المللی است، گفت: مذاکراتی با کشورهایی از جمله روسیه، عراق و تاجیکستان صورت گرفته که واحدهای دانشگاه در این کشورها تاسیس شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین اهداف این دانشگاه توسعه زبان و ادبیات فارسی است، اضافه کرد: در این دانشگاه سند راهبردی حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی تدوین شده است.

هاشمی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ نفر از اعضای هیات علمی کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی متعلق به دانشگاه آزاد است، گفت: این دانشگاه آمادگی دارد که این اساتید را برای حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی به خارج از کشور اعزام کند.

وی عنوان کرد: این دانشگاه آمادگی دارد کرسی های زبان و ادبیات فارسی را در خارج از کشور احیا کند و در دانشگاه های خارجی میز دانشگاه آزاد را ایجاد کند.

معاون دانشجویی و فرهنگی خاطر نشان کرد: همچنین این دانشگاه آمادگی دارد در زمینه مراودات علمی، انتقال تکنولوژی، اعزام اساتید برای فرصت های مطالعاتی و اعزام دانشجویان با کشورهای دیگر همکاری داشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه دانشگاه آزاد به حوزه گردشگری نیز ورود پیدا کرده است، افزود: این دانشگاه دارای خوابگاه های متعددی در سراسر کشور است که به دلیل بومی گزینی از این خوابگاه ها استفاده نمی شود که با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان میراث فرهنگی این خوابگاه ها تبدیل به هتل های توریست پذیر می شوند.